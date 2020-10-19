بورصة الدواجن اليوم الاثنين 19-10-2020 في مصر

شهدت أسعار بورصة الدواجن استقرارا في بداية تعاملات، اليوم الاثنين، الموافق 19 أكتوبر الجاري، ليسجل سعر كيلو الدواجن البلدي 35 جنيها في الأسواق المصرية، وجاء الاستقرار بعد حالة من التذبذب في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض شهدتها بورصة الدواجن خلال الشهور القليلة الماضية.

بورصة الدواجن في الأسواق المحلية

وفي تصريحات لـ "الوطن" قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة إنّ كيلو الدجاج البلدي سجّل 35 جنيهًا، والساسو 33 جنيهًا، والأوراك 27 جنيهًا، والبانيه 60 جنيهًا، فيما تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 25 و26 جنيهًا للكيلو.

واستقرت أسعار البط اليوم عند 40 جنيهًا للكيلو، فيما سجّلت أسعار الرومي اليوم 45 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم حول 7 و9 جنيهات لكتكوت "الأهالي" و9 و11 جنيهًا لكتكوت "الشركات".

وأوضح إن السعر العادل للكيلو جرام من الدواجن البيضاء يجب أن يكون ما بين 23 – 24 جنيهًا منذ شهرين، خاصة بعد ارتفاع أسعار العلف، حيث تجاوز سعر الطن 7 آلاف جنيه.

وطالب رئيس الشعبة بضرورة منع تداول الدواجن الحية، وتحديد التكلفة الفعلية للمنتج، من أجل تحديد سعر عادل قبل الانخراط في مشكلة خروج جميع التجار من السوق في ظل استمرار انخفاض الأسعار عن التكلفة، ما يتسبب في خسائر فادحة للتجار تجعلهم غير قادرين على استكمال المضاربة بالسوق، مع الوضع في الاعتبار متابعة الذبح بالمجازر، والمتابعة المستمرة لحلقات الوصل بسوق الدواجن والربط بينهم.

رحلة بورصة الدواجن خلال شهرين

وكانت أسعار بورصة الدواجن في أول يوليو الماضي شهدت انخفاضًا طفيفًا في الأسعار، حيث انخفضت بقيمة 25%، لتتراوح بين 16 إلى 16.5 جنيه بالمزرعة، فيما وصلت كرتونة البيض بالمزرعة إلى نحو بين 23 إلى 23.5 جنيه، لتباع الكرتونة للمستهلك بسعر يتراوح بين 28 و29 جنيهًا، وتراوح سعر الكتكوت بين 4 إلى 6 جنيهات.

واستمر انخفاض الطلب على شراء الدواجن في الأسواق المصرية حتى يسجل سعر كيلو الدواجن أدنى قيمة له خلال هذا العام، الأمر الذي كان يصعب معه التنبؤ بارتفاع أو انخفاض خلال الفترة القادمة، كما أنّه لا توجد أي مؤشرات حول تحسن الاقتصاد العالمي أو تراجعه وهذا لا يتحدد إلا بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.

وأشار رئيس شعبة الدواجن إلى أنّ إنتاج مصر من الدواجن جيد، إذ تنتج 1.4 مليار دجاجة سنويًا، كما يتجاوز إنتاج مصر من البيض 12 إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.

إنتاج مصر من الدواجن

وتنتج مصر سنويًا 13 مليار بيضة ويصل نصيب الفرد إلى 130 دجاجة كما تنتج مصر سنويًا 1.6 مليار طائر، مما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، وتنتج مصر مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.