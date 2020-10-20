بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 20-10-2020 في مصر

بعد فترة من التذبذب، بين انخفاض إلى أدنى مستوى، وارتفاع خلال الشهور الماضية، استقرت أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية.

ورغم الارتفاع في أسعار الدواجن، الذي سيؤثر بالتبعية على سعر المستهلك، إلا أن الأمر لا يزال غير مرضي للتجار، الذين يرون أن السعر العادل للكيلو جرام من الدواجن، هو من 23– 24 جنيهًا من المزرعة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار العلف ومدخلات الإنتاج، التي تؤدى إلى ارتفاع التكلفة والسعر أيضا.

وتستعرض "الوطن"، أسعار الدواجن في بداية معاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر 2020 في السطور التالية..

الثروة الداجنة.. استقرار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية

وقال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية، استقرت الأسعار اليوم في الأسواق المحلية، ليتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء، ما بين 21-22 جنيهًا من المزرعة في حين يتراوح سعر المستهلك في السوق المحلى، بين 25-27 جنيها للكيلو بحسب المنطقة، وتكلفة النقل.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لجريدة "الوطن"، أن سعر البيض في المزرعة، سجل 28 جنيها للكرتونة في حين سجلت أسعار المستهلك 31-33 جنيها بحسب المنطقة، بينما وصل سعر الدواجن المجمدة والمصنوعة محليا وزن 1كجم صافي تباع للمستهلك بسعر 33 جنيها.

واستقرت أسعار البط اليوم، عند 40 جنيهًا للكيلو، فيما سجّلت أسعار الرومي اليوم 45 جنيهًا للكيلو فى السوق المحلية، وجاءت أسعار الكتاكيت اليوم حول 7 و9 جنيهات لكتكوت "الأهالي" و9 و11 جنيهًا لكتكوت "الشركات".

وأوضح إن السعر العادل للكيلو جرام من الدواجن البيضاء يجب أن يكون ما بين 23 – 24 جنيهًا منذ شهرين، خاصة بعد ارتفاع أسعار العلف، حيث تجاوز سعر الطن 7 آلاف جنيه.

أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية

وفي جولة لجريدة "الوطن"، على بعض محلات بيع الدواجن، وجد أن هناك ارتفاع طفيف في الأسعار بسبب إقبال المواطنين على الشراء جاءت الأسعار كالآتي:

سجل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 24 إلى 27 جنيهًا، ووصل سعر كيلو جرام البانية أو فلية الدجاج ما بين 65 إلى 70 جنيهًا، أما الأوراك فقد سجلت 27 جنيهًا، وسجلت الدبابيس 31 جنيهًا ، وجاءت أسعار الأجنحة والهياكل بحوالي 21جنيه للكيلو.

وصل سعر كيلو جرام الدواجن البلدي، سجلت 36 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر كيلو جرام البط المسكوفي حوالي42 جنيهًا، والبلدي حوالي 55 جنيهًا للكيلو جرام الواحد، وسجلت سعر الكيلوجرام من الديوك الرومي حوالي 57 جنيهًا، والأرنب 45 جنيهًا للكيلو.

إنتاج مصر من الدواجن

ووفقًا لإحصائيات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، فإن مصر تنتج سنويًا نحو 1.6 مليار طائر، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتي للمواطنين بنسبة 95%، ورغم هذا تحتاج السوق إلى استيراد 5% وهي نسبة ضعيفة للغاية مقارنة بالسنوات الماضية.

وأشار رئيس شعبة الدواجن، إلى أنّ مصر تنتج مليار دجاجة سنويًا، 30% منها إنتاج ريفي، بالإضافة إلى 125 مليون دجاجة سنويًا إنتاج بلدي، بينما ارتفع إنتاج مصر من البيض إلى 13 مليار بيضة سنويًا، ليبلغ نصيب الفرد منها 130 بيضة.