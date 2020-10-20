كشف ملابسات واقعة قيام أحد الأشخاص بالتعدى على والده بالضرب بالشرقية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على والده بالضرب وإحداث إصابته بخدوش بأصابع اليد اليمنى واليسرى .. فقد أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية عن سابقة تحرير محضر بالواقعة من (عامل، سن 69، مقيم بلبيس) بإتهامه لنجله (سائق ، له معلومات جنائية) بالضرب وإحداث إصابته، عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات بينه وبين والده على مبلغ مالى وقيامه بالتعدى عليه بالضرب لذات السبب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية