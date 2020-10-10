وزارة الداخلية تهدي حقائب مدرسية لطلبة المدارس بالمناطق الأكثر احتياجا

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة لإهداء حقائب مدرسية بمشتملاتها للطلبة في المناطق الأكثر احتياجاً على مستوى الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين ودعم منظومة الحماية الإجتماعية، وفي ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية انطلاقاً من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وإستمراراً لمبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبمناسبة قرب بدء العام الدراسي.

واضطلع قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" التي تساهم في توفير السلع الأساسية التي تمس احتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار، بتجهيز شنط مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لإهدائها لطلبة المدارس بـ(المناطق الأكثر احتياجاً - دور الأيتام - ذوي القدرات الخاصة) على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان ومختلف مديريات الأمن.. مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس "كورونا المستجد".