نادية الجندي: محمود ياسين قالي "عاوز أشبع فن"

قالت الفنانة نادية الجندي، إنها بدأت العمل مع الفنان الراحل محمود ياسين، في مسلسل "الدوامة"، وهو من المسلسلات التي يتابعها المشاهدون حتى الآن، ثم عملت معه عدة أفلام، ومنها "الباطنية"، و"عالم وعالمة"، وجميع هذه الأعمال حققت جماهيرية كبيرة، موضحًا أن محمود ياسين كان ممثلا متلونا يؤدي كل الأدوار مثل تأدية الدور الرومانسي، ودور تاجر المخدرات بنفس العظمة.

وأضافت "الجندي"، في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء: "محمود ياسين كان إنسانا بمعنى الكلمة، ورقيقا جدا، ولا يغضب أحد، وهو من زمن الجيل الجميل الذي لا يعوض، ومثالا للالتزام وحب الفن، وكان يعمل كثيرا جدا، ويمكن أن يعمل في عدة أفلام".

وتابعت: "محمود ياسين قالي (أنا في بداية حياتي اتظلمت وكان نفسي أخد فرصة، ولما بقيت على الساحة عايز أشبع فنيا)"، موضحة أن فيلم "الباطنية" ظل في دور العرض لمدة سنة كاملة، ومحمود ياسين كان سعيدا جدا بنجاحه.

وأشارت "الجندي"، إلى أن دور "ياسين"، في "الباطنية" كان في الأصل دور الفنان نور الشريف، مؤكدة أنه رغم أن "نور" كان ممثلا عظيما، إلا أن وجهه "بيبي فيس"، فكان محمود ياسين يليق أكثر للدور، وبالفعل أدى الدور باقتدار رغم وجود الكثير من الممثلين مثل فريد شوقي، وأحمد زكي، ومحمود عبدالعزيز، موضحة أنهما عملا معا في فيلم "وكالة البلح"، مع مجموعة كبيرة من الفنانين.

ومحمود ياسين من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام، بزغ نجمه فنيًا في فترة السبعينيات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة كل من: "الخيط الرفيع"، و"حكاية بنت اسمها مرمر"، و"حب وكبرياء"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي".

أما في حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله الدرميو "أبو حنيفة النعمان"، و"ضد التيار"، و"سوق العصر"، و"العصيان"، وتزوج محمود ياسين بالفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان عمرو محمود ياسين.