نجوى إبراهيم: محمود ياسين كان متواضعا أعطاني فكرة جميلة عن السينما

قالت الفنانة نجوى إبراهيم، إنها مثلت 5 أفلام مع الفنان الراحل محمود ياسين، ومنها فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي"، واصفة الراحل بأنه كان يتمتع بحماس غير عادي للعمل، وكان شخصا متواضعا جدا، وحريصا على الاستماع لكلام المخرج، مقدمة التحية والعزاء لأسرته التي فقدت الزوج والأب، قائلة إنه لم يكن فنانا فقط، بل كان أبا".

وأضافت "إبراهيم"، في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على قناة "ON" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن الفنان الراحل محمود ياسين كان دائم الاتصال بزوجته وأبنائه حتى في العمل، مشددة على أنه لا يتشاجر مع أحد في العمل، وأعطاها فكرة جميلة عن السينما، موضحة: "قدم لي فكرة جميلة عن السينما".

وكشفت، أن فيلمها "العذاب فوق شفتاه تبتسم" كان من الأفلام الجيدة التي أثرت في العائلة المصرية، بالإضافة إلى فيلم "السادة المرتشون"، والذي كان به عدد كبير من الفنانين، مضيفة: "فقدنا فنانا عظيما جدا، وربنا يصبر أهله، ويخليهم ويعوضهم".

ومحمود ياسين من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964 والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام، بزغ نجمه فنيًا في فترة السبعينيات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة كل من: "الخيط الرفيع"، و"حكاية بنت اسمها مرمر"، و"حب وكبرياء"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي".

أما في حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله الدرميو "أبو حنيفة النعمان"، و"ضد التيار"، و"سوق العصر"، و"العصيان".

وتزوج محمود ياسين بالفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنان عمرو محمود ياسين.