نجوى إبراهيم: فرحتي برجوعي ماسبيرو زي فرحة الطفل الصغير اللي راجع بيته

أعربت الإعلامية نجوى إبراهيم عن سعادتها البالغة، بعودتها إلى التليفزيون المصري، وانضمامها إلى برنامج "التاسعة"، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، قائلة: "فرحتي برجوعي ماسبيرو زي فرحة الطفل الصغير اللي راجع بيته بعد سفر طويل".

وقالت "إبراهيم" لـ"الوطن": "سعيدة بالعودة وبالمشاركة مع وائل الإبراشي وأتمني أن أكون ضيفة خفيفة على المشاهدين"، متابعة: "بمجرد دخولي بماسبيرو قلبي يخفق بشدة كأني رايحة امتحان أو هقابل شخصية مهمة".

وتظهر الإعلامية الكبيرة نجوي إبراهيم، الخميس المقبل، في برنامج " التاسعة مساء " علي القناة الأولى بالتليفزيون المصري رسميا بعد تعاقدها علي الظهور أسبوعيًا إضافة لتجهيز برنامج خاص بها يتم حاليًا الإعداد له.

الفنانة الكبيرة نجوى إبراهيم بعد تعاقدها مع التليفزيون المصري تكون بذلك عادت إلى بيتها الذي تألقت فيه، لتصبح إضافة كبيرة لماسبيرو، فظهورها في حلقات سابقة مع الإعلامي وائل الإبراشي حظي باهتمام كبير وتحولت إلى "تريند"، ونالت إعجاب واستحسان المشاهدين في كل أرجاء الوطن العربي واحتفى بها الكثير منهم عبر صفحاته على "سوشيال ميديا" مرحبين بعودتها وظهورها الإعلامي.

وحققت نجوى إبراهيم نجاحًا وشهرة ونجومية إعلامية، ويوازيها نفس النجاح والتألق في السينما مع كبار النجوم والمخرجين، حيث قدمت 12 فيلمًا سينمائيًا وبرزت في فترة السبعينيات في عدة أفلام.

وكان أول أفلامها فيلم "الأرض" إخراج يوسف شاهين العام 1970، ثم فيلم "فجر الإسلام" للمخرج صلاح أبوسيف ثم "العذاب فوق شفاه تبتسم" للمخرج حسن الإمام، ثم فيلم "الرصاصة لا تزال في جيبي" إخراج حسام الدين مصطفى عام 1974، تلاه فيلم "حتى آخر العمر" إخراج أشرف فهمي وكلاهما عن حرب أكتوبر 1973، وفيلم "خائفة من شىء ما" إخراج يحيى العلمي، و"المدمن" إخراج يوسف فرنسيس، و"السادة المرتشون" إخراج علي عبد الخالق.

كما قدمت عددًا من المسلسلات، منها مسلسل استعراضي للأطفال وهو "أجمل الزهور" عام 1984، و"عواصف النساء" عام 2005، و"قيود من نار" عام 2007، ثم "أستاذ ورئيس قسم" عام 2015.