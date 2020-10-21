أول تحرك لمعلمي المنصورة ضد المحافظ: مطالبة بالاعتذار لمديرة المدرسة

عقدت نقابة المعلمين بالمنصورة الليلة اجتماعا طارئا، برئاسة السيد فرج نقيب المعلمين بالمنصورة وأعضاء اللجنة النقابية لاستنكار ما وصفوه بتنمر وإهانة الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية لزميلتهم "كريمة محمود ابراهيم، مديرة مدرسة عمر مكرم الابتدائية بمدينه دكرنس".

وأكد أعضاء اللجنة النقابية، في بيان لهم ، أن " الإهانة لهي إهانة لجموع المعلمين بالدقهلية واللجنة النقابية في اجتماع دائم ومطالبة المحافظ باعتذار رسمي للسيدة الفاضلة في طابور الصباح بالمدرسة وينشر في جميع القنوات".

وأعلنوا عن قيام "وفد من اللجنة النقابية أول المنصوره بالذهاب لدكرنس لتكريم المعلمة والمديرة والاعتذار لها، وأن النقيب تواصل مع محامى النقابة لمقابلته غدا لأخذ بعض الاجراءات القانونية لما تعرضت له السيدة الفاضلة من إيذاء نفسى"

وفي سياق متصل أعلن أعضاء مؤسسة تطوير الدقهليه عن انزعاجهم للأسلوب الذي تعامل به المحافظ مع مديرة المدرسة بدكرنس نظرا لأنه يفتقر الى اللياقة ويهدر قيمة أصيلة بجب أن نحرص عليها وهي توقير المعلم.

وذكرت المؤسسة، في بيان لها : "كان يمكن المحافظ لو رأي تقصير في أداء السيدة المديرة ان يتعامل مع الموقف بطريقة متحضرة دونما توجيه اية إهانات او انتقاص من شخصها.

وقالت :"تسجل المؤسسة احتجاجها خاصة وأن العديد من أعضائها هم من المعلمين سواء في المراحل الجامعية أو ما قبلها بالإضافة الي كونهم من البشر الواعين بارتباط الحضارة باحترام المرأة، وبخاصة أن الرئيس السيسي يحرص دوما على إعلاء الاحترام لقيمة ومكانة المرأة".

وطالبت المؤسسة "بـن يتقدم المحافظ بالاعتذار للسيدة المديرة ولكافة المعلمين وأن يتفضل وزير التربية والتعليم باتخاذ اللازم نحو علاج وتهدئة الموقف، ونوكد المحافظ والمسؤولين أن الاعتذار من شيمة الكبار."

وكان المحافظ قد وجه انتقاد شديد اللهجة عند دخوله لأحد الفصول في المدرسة، ووجه كلامه في فيديو "يا نهار أزرق، ده فصل المفروض يستقبل الطلاب كمان يومين، أنت مديرة فاشلة، ولا تستحقي تبقي مديرة" أنت بقالك 3 سنوات هنا إزاي؟ أنت معزولة من بكرة، أنت مدرسة إيه فردت "مدرسة لغة عربية" فقال :" درسي لغة عربية كما كنت"

ووجه المحافظ إلي قيادات الإدارة التعليمية بدكرنس قائلا: "كل المدارس اللي أنا شوفتها سيئة وهذا يدل علي تقصير الناس الموجودة ، أنا عزلت مديرة المدرسة ولا تضطروني أن أعزلكم كلم، وعلي فكرة مفيش عندي مشكلة أجيب ناس تانية تدير المنظومة، وأشار إلي مدير الإدارة التعليمية، عندك فرصة النهاردة كل المدارس في نطاق لابد أن تكون تليق بأهل الدقهلية".