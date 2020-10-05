صور.. كواليس حلقة أحمد زاهر وأسرته مع إسعاد يونس

نشرت الفنانة إسعاد يونس، عبر حسابها بـ"فيس بوك، صور من كواليس حلقة "صاحبة السعادة"، مع أسره الفنان أحمد زاهر، وأظهرت صور الكواليس، أجواء من خفة الظل والشقاوة داخل الاستوديو.

وعلقت قائلة: "سهرة مختلفة مع عائلة أحمد زاهر على قناة dmc"

أعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته بردود الفعل حول فيلمه الجديد "زنزانة 7" الذي طرح في السينما.

وعلق "زاهر" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "الحمد لله يوم جميل مع الجمهور العظيم حضرنا الفيلم والحمد لله والشكر لله ردود الفعل حلوة جدًا.. زنزانة 7 في كل السينمات في مصر والسعودية والإمارات".

وعلق "زاهر" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "الحمد لله يوم جميل مع الجمهور العظيم حضرنا الفيلم والحمد لله والشكر لله ردود الفعل حلوة جدًا.. زنزانة 7 في كل السينمات في مصر والسعودية والإمارات".

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك ‏فيه عدد من الوجوه ‏الجديدة وهم: أيمن كشك، وأشرف عبدالعزيز، ‏ومنى منير. ‏

فيلم "زنزانة 7" بطولة: نضال الشافعي، وأحمد زاهر، ومايا نصرى، وعبير صبري، وإيهاب فهمي، ومنة ‏فضالي، ومدحت تيخة، وأحمد التهامى، ومن تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج إبرام ‏نشأت.

حضر الفنان أحمد زاهر وأسرته، عرض مسرحية "علاء الدين"، على مسرح كايرو شو، بمدينة السادس من أكتوبر.

ورحب الفنان أحمد عز بطل العرض بـ "زاهر"، عقب انتهاء العرض، ودعاه للصعود إلي المسرح، كما تبادلا الحديث في الكواليس بعد العرض، والتقطا عددا من الصور التذكارية.