حسن أبوالروس عن إصابته في ذراعه: الكنبة وقعت عليا

حكى الفنان حسين أبوالروس تفاصيل إصابته بتمزق في أربطة الذراع وإجرائه جراحة في ذراعه الأيمن.

وأضاف "أبوالروس" خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه أجرى عملية لتوصيل أربطة الذارع مما جعله يضع ذراعه في الجبس، مشيرًا أنه أجرى جراحة تسليم للأوتار في يده اليسرى.

وأوضح أن سبب تعرضه للإصابة أنه قام برفع كنبة من سيارته ولكنه لم يستطع رفعها وسقطت عليه وتسببت في قطع أربطة ذراعه.

وتابع ساخرًا: "إصابتي تحسي أنها موسيقية لأنها في الأوتار والكنبة اللي عملت فيا كده أنا مسبتهاش لكن كسرت لها رجلها".

وعن رحلته الدراسية وعمله قبل التمثيل قال أبوالروس إنه يعمل كمهندس معماري وحصل على المركز الأول على دفعته في قسم الديكور، مشيرًا أنه منذ طفولته يحمل هم إضحاك زملائه ويشعر أن عليه مسئولية وضغط ليجعل اليوم "لذيذ" لإضحاك زملائه في الفصل: "لدرجة أني لما كنت بغيب العيال كانوا بيجيلهم اكتئاب".

وأوضح أنه يحب الأسد جدا لدرجة أن الحقائب الشخصية الخاصة به كلها على شكل أسود وأنه من مواليد برج العقرب ولكن أفضل أصدقائه وصديقاته من مواليد برج الأسد.