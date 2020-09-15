حسن أبو الروس لـ مصطفى درويش: شكرا على وقفتك جنبي في العملية

وجّه الفنان الشاب حسن أبوالروس، رسالة محبة إلى زميله الفنان مصطفى درويش، الذي ظّل بجواره خلال إجرائه عملية جراحية في يده، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكان الفنان حسن أبوالروس، قد تعرض لإصابة بالغة خلال الأسبوع الجاري، أثناء محاولته نقل أحد متعلقاته وسقوط "كنبة ثقيلة على ذراعه"، وإجرائه عملية جراحية بأحد المستشفيات.

وطّل "أبوالروس"، على الجمهور في شهر رمضان الماضي، من خلال مسلسل بـ 100 وش، وتجسيده شخصية "زيزو" أحد أفراد عصابة "عمر وسكر"، وعبارته الشهيرة "زيزو كل الأشباح تلاميذه"، وحققت نجاحًا كبيرًا، مع نجاح المسلسل برمته، بصحبة نيللي كريم "سكر"، وأسر ياسين "عمر"، و مصطفى درويش "شبح العالم"، وشريف دسوقي "سبعبع"، وإسلام إبراهيم "حمادة"، و علا رشدي "ماجي"، وزينب غريب "رضوى"، و دنيا ماهر "نجلاء"، ومحمد عبدالعظيم "سامح الضلالي".

وكتب "أبو الروس"، عبر صفحته بـ"فيس بوك"، موجهًا كلامه لـ مصطفى درويش، قائلًا: مش عارف أقولك إيه على رجولتك وجدعنتك وطيبتك ووقفتك جنبي في العمليات، تخيلوا لما شبح العالم يوقف في عملية.

وكان "درويش" قد نشر صورته بصحبة "أبوالروس" من داخل المستشفى، معلقًا عليها: أنا مش مصدق إن دي غرفة في مستشفى وإن ده عامل عمليتين، بس دي حقيقة، سلامتك يا أبو علي الحمد لله، تقوم بالسلامة.