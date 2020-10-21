إصابة 4 أشخاص في انقلاب "توك توك" ببني سويف

أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب مركبة "توكتوك"، أمام المقابر بقرية "طما فيوم"، التابعة لمركز إهناسيا، في محافظة بني سويف، صباح اليوم الأربعاء، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف بني سويف إخطارا من إدارة النجدة، بمديرية الأمن، يفيد بوقوع حادث مروري ناتج عن انقلاب "توكتوك"، وجاء في الإخطار أن مكان الحادث "طما فيوم بجوار الترب"، وأوضح أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وتبين أن المصابين هم: "محمد حلمي وزير"، 35 سنة، عامل، مقيم بقرية "الحمام"، مصاب باشتباه كسر في القدم اليسرى مع اشتباه كسر بالحوض، وشقيقه "عبد النبي حلمي وزير"، 37 سنة، عامل، مصاباً باشتباه كسر في القدم اليسرى، و"سعد هاشم صقر"، 35 سنة، عامل، مقيم بنفس القرية، مصاباً باشتباه كسر في القدم اليسرى، و"ناصر عبد الفتاح عوض الله"، 45 سنة، عامل، مقيم قرية "خورشيد"، مصاباً بجرح قطعي في الرأس وكدمات وسحجات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، تحت إشراف الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب بجامعة بني سويف، والدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى.

وأسفرت عدة حوادث بأنحاء متفرقة من محافظة بني سويف، صباح اليوم، عن إصابة 9 أشخاص، أحدها في قرية "بني هارون"، والثاني في عزبة "عويس"، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وحادث ثالث نتيجة انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمال، على طريق "بني سويف - المنيا" الصحراوي الشرقي، قرب قرية "الشيخ فضل"، أسفر عن إصابة 4 عمال، تم نقلهم إلى مستشفى "التكامل" بالمنيا، وجرى تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابات المختصة، واستكمال الإجراءات القانونية.