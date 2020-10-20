محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية: لن أسمح بأي تقاعس أو تقصير

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية بالمدن والقرى، إلى أهمية التواجد بالقرب من المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومشكلاتهم، والعمل بحسب المتاح من إمكانات على توفيرها وحلها، مع سرعة التعامل والتجاوب مع شكاوى المواطنين وعرضها حال عدم القدرة على الحل، وإعلام المواطن بما تم تنفيذه.

وطالب المحافظ بضرورة أن يكون كل رئيس مدينة أو قرية على دراية تامة بالموارد والميزات النسبية التي توجد بنطاق دائرته ووضع المقترحات والعمل على استثمارها، مع أهمية حشد كافة الجهود المجتمعية والشباب للمساهمة في حل المشكلات وتحقيق نقلة مناسبة في مستوى الخدمات بما يناسب تطلعات المواطن، ويلبي احتياجاته، مشددا على أهمية إعطاء الخدمات والقطاعات الحيوية الأولوية.

وشدد محافظ بني سويف على متابعة المشروعات الجاري تنفيذها، وألا يكتفي المسئول بالتقارير اليومية، مع أهمية التنسيق الدائم مع الجهات المعنية لتذليل العقبات أولا بأول، وأن يكون المحرك الأساسي هو عدم إهدار جنيه واحد تنفقه الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطن، مشيرا إلى أنه شكل لجنة شؤون القرى ووحدة الرصد الميداني للمتابعة اليومية لمستوى الخدمات، والعمل على تطبيق القانون من خلال رصد المخالفات وأوجه القصور في مختلف القطاعات ومكونات العمل التنفيذي.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع رؤساء الوحدات المحلية لمركزي ومديني بني سويف وببا، ضمن سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء الوحدات المحلية، للوقوف على ما تم انجازه من توجيهات وتكليفات سابقة، والإجراءات والحلول والبدائل التي تم توفيرها حيال شكاوى ومطالب المواطنين في القطاعات الخدمية.

واستعرض الموقف التنفيذي للمشروعات والخطة الاستثمارية الخاصة بكل مركز ومدينة، في حضور الدكتور عاصم سلامة وبلال حبش نائبي المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، ورئيسي مدينتى بني سويف وببا، ونوابهم، ورؤساء المجالس القروية بكل مركز.

وخلال الاجتماع واجه المحافظ رؤساء القرى بعدد من الشكاوى والمشكلات التي تصل إليه عن طريق لجنة شؤون القرى، ووحدة الرصد الميداني ومن خلال العديد من الوسائل التي تم إتاحتها للمواطن، مناقشا معدل وسرعة الاستجابة لكل مركز ومدينة، وشدد على ضرورة لقاء المواطنين، واستقبال شكواهم، قائلا : " معيار نجاح رئيس المدينة أو القرية هو القدرة على حل المشكلات والتعامل السريع مع المواقف الطارئة التي تواجه المواطنين في كافة مناحي حياتهم ".

وعرض كل رئيس مدينة وقرية المشكلات والشكاوى التي تعامل معها الجهاز التنفيذي بالوحدة بالتعاون مع الجهات المعنية، خاصة في قطاعات الصرف الصحي، ومياه الشرب، والنظافة، حيث تم استعراض أليات التعامل معها وتوفير الحلول والبدائل. وفي نهاية الاجتماع شدد محافظ بني سويف على أنه سيتابع بنفسه ما تم تنفيذ من تكليفات ضمن برنامجه الميداني الذي يستهدف القطاعات الحيوية بالقرى والمدن، قائلا "سأفاجئكم بالزيارة، وأناقش معكم على أرض الواقع كل مشكلة على حدة، وما قمتم به من حلول لشكاوى المواطنين، ولن أسمح بأي تقاعس أو قصور وتراخ، خاصة في الخدمات الحيوية" .