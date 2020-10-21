جامعة القاهرة تعلن قبول فتاة بني سويف التي تعرضت للتحرش بسبب دراجة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قبول طالبة كلية الآداب صاحبة واقعة التحرش أثناء ركوبها الدراجة بمحافظة بنى سويف "فاطمة دياب"، بجامعة القاهرة، وذلك بعد التضييق عليها في مسقط رأسها بعدما تقدمت ببلاغ ضد من تحرش بها.

وقال "الخشت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري،: "نرحب بفاطمة في الجامعة وكمان في المدينة الجامعية، وستكون معنا في أمن وأمان ونحافظ عليها بقدر ما نستطيع ونملك".

وكانت الطالبة فاطمة دياب، قد تعرضت للتضييق عليها من قبل أهالى المنطقة التي تسكن بها في محافظة بنى سويف، عقب تقدمها ببلاغ في حق جارها الذى تحرش بها، ما دعاها إلى ترك المحافظة.

وأكد "الخشت" قبول الجامعة بعض الطلاب من محافظات الصعيد، من أجل إبعادهم عن خلافات الثأر بمحافظاتهم ، مشيراً إلى أن هذا الأمر لم يتم تسليط الضوء عليه من قبل في الإعلام.

وأضاف "الخشت"، أن الجامعة تقوم بدورها في الحفاظ على الطلاب ومستقبلهم وإبعادهم عن خلافات الثأر التي تلاحقهم.

وفى سياق آخر أكد "الخشت"، أنه رفض تقليل أعداد الطالبات في المدن الجامعية بسبب جائحة فيروس كورونا وظل على مدى شهرين يبحث مع المسؤولين طرق عمل المدن بكامل طاقتها مع الحفاظ على صحة الطالبات واتباع كافة الإجراءات الطبية والاحترازية.

وتابع: "مش ممكن اسيب بنتنا في الشارع ..استوعبنا جميع الطالبات اللاتى ينطبق عليهن شروط الإقامة ولن نترك فتاة واحدة للسكن الخارجي طالما تنطبق عليها الشروط.. أحنا صعايدة وبناتنا في عنينا وهنحافظ عليهم ومش هنسبهم".

من جهتها وجهت فاطمة دياب، الفتاة التي تعرضت للتحرش في بنى سويف، الشكر للدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، على قبولها بالجامعة، مشيرة إلى أنها تركت بنى سويف وقدمت إلى القاهرة بسبب قسوة جيرانها معها بعدما تقدمت ببلاغ ضد جارها الذى تحرش بها.

وتابعت: "المجتمع قاسى.. أنا كنت حاسة أنى مليش أهل وبوجودكم حسيت أنى ليا أهل واقفين جنبى وأحسن من أهلى أو أي حد ظلمنى".

وأوضحت "فاطمة دياب"، أنها تعرض لظلم شديد من قبل أهالى المنطقة التي كانت تقطن بها في محافظة بنى سويف، مضيفة: "كلام الناس كتير.. وأنا محبش أعيش في محيط كل الناس اللى فيه شايفينى مدانة".

وكانت فاطمة دياب تعرضت للتحرش من جارها أثناء ركوبها الدراجة الهوائية وذهابها لشراء احتياجات منزلهم ورصدته كاميرات المراقبة وهو يتحرش بها أثناء ركوبها الدراجة وأنها تقدمت ببلاغ ضده وتم القبض عليه ورفضت التنازل عن القضية، رغم ضغوطات أهله.