إصابة 4 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل على صحراوي بني سويف

أصيب 4 أشخاص على الأقل، نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، صباح اليوم الأربعاء، على الطريق الصحراوي الشرقي "بني سويف - المنيا"، قرب قرية "الشيخ فضل"، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات المختصة، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

تلقت غرفة عمليات إسعاف بني سويف بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الصحراوي الشرقي، قربة تحويلة نفق "سنور"، وسقوط عدد من المصابين، وتم على الفور الدفع بسيارتي إسعاف، بينما دفع مرفق المنيا بسيارة ثالثة إلى موقع الحادث.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى "التكامل"، بقرية "الشيخ فضل"، في محافظة المنيا، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، حيث تبين أن المصابين هم "صلاح محمد سالم"، 28 سنة، مصاباً باشتباه كسر في عظمة الترقوة، و"حمادة محمد حمودة"، 18سنة، مصاباً بكدمات وسحجات بأنحاء مختلفة من الجسم، و"مؤمن محمد عرقاوي"، 35 سنة، مصاباً باشتباه ما بعد الارتجاج مع جرح قطعي أعلى الحاجب، و"محمد عبد العال حماد"، 39 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالضلوع، وتبين أن جميع المصابين يقيمون بمحافظة سوهاج.

وكانت محافظة بني سويف قد شهدت إصابة 5 أشخاص في حادثي سير داخل قرى مركز بني سويف، في الساعات الأخيرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى الجامعي، الحادث الأول أسفر عن إصابة 3 أشخاص إثر تصادم "توكتوك" بسيارة في قرية "بني هارون"، والحادث الثاني إصابة شخصين إثر انقلاب سيارة ملاكي أمام عزبة "عويس"، بدائرة المركز.