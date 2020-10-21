هزة جديدة للجماعة.. معتز مطر ينضم للكتيبة الإباحية بحفلات شذوذ جنسي

كشفت مصادر، أن معتز مطر المذيع الإخواني الهارب إلى تركيا، الذي يعمل في قناة الشرق الإخوانية، يعاني من شذوذ جنسي، وكان يمارسه في مصر قبل الهروب إلى تركيا.

وقالت المصادر لـ"الوطن"، إن معتز مطر لم يكن مصاب بالشذوذ من الناحية الفكرية فقط، ولكنه معاناته كانت أكبر حيث وصلت إلى الشذوذ الجنسي، مؤكدًا أن مطر كان يحضر حفلات خاصة بممارسة الشذوذ الجنسي قبل هروب منه مصر.

ويأتي تورط المذيع الإخواني الإرهابي معتز مطر، في حفلات الشذوذ الجنسي لينضم بها إلى إخوانه في الجماعة الذين ارتبطت أسمائهم الفترة الماضية بتسريبات ومكالمات جنسية تسببت في احداث هزة عنيفة داخل أركان التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية.

وكانت مكالمة جنسية مسربة للإعلامي محمد ناصر، المذيع الإخواني بقناة مكملين، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث فيها مع سيدة متزوجة بطريقة إباحية، حيث كشفت المكالمة المسربة، عن كون السيدة تخون زوجها وتمارس الجنس إلكترونيا من ناصر، في فترات تواجد زوجها الذي تدعوه بـ"عماد" في المنزل، وفي فترات عدم تواجده ترسل للإعلامي الإخواني، ليأتي لها في منزل الزوجية.

الهوس الجنسي يسيطر على جماعة الإخوان الإرهابية

منذ نشأة جماعة الإخوان الإرهابية في عام 1928، وهي تعاني من "هوس جنسي" حاد سيطر على أعضاء الجماعة الإرهابية، حيث انساق أعضاء الجماعة وراء رغباتهم وشهواتهم الجنسية وتمت أول محاكمة داخلية فى تاريخ الجماعة حينما حاول حسن البنا مرشد الإخوان المسلمين تبرئة زوج شقيقته عبدالحكيم عابدين من واقعة التحرش بنساء الإخوان، ولأن نصوص الزواج داخل جماعة الإخوان الإرهابية صارمة حيث لا يتزوج الإخوانى إلا إحدى الأخوات من الجماعة، يرشحها له أحد القيادات داخل الجماعة فيوجد كشف بأسماء الأعضاء كافة وحالاتهم الاجتماعية ويراها مرة واحدة ثم تتم الخطوبة والزواج حتى ولو كانت المرأة لا تعجب الرجل، ولا يرى فيها فتاة أحلامه، يتم إقناعه بها تحت ستار "فاظفر بذات الدين تربت يداك" ومن هنا يأتى الصراع الداخلى للعضو داخل الجماعة بين ما يريده وما تفرضه عليه الجماعة.