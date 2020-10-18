محافظ بني سويف يوجًه بسرعة فحص رضيع يحتاج لعملية عاجلة

تابع محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، سير وانتظام العمل بمنظومة استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك خلال زيارته للمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، اليوم الأحد.

اطمأن محافظ بني سويف على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة، طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، واعتبارهما أيام عمل عادية، لاستقبال طلبات المواطنين، وذلك حتى انتهاء المدة الممنوحة لاستقبال الطلبات حتى 31 أكتوبر الجاري.

كما تابع المحافظ سير العمل داخل المركز، وسرعة إنجاز طلبات المواطنين وتسهيل إجراءات تلقي الطلبات، وسداد رسوم جدية التصالح بنسبة 25% من قيمة المخالفة، مؤكدا أن ملف التصالح يأتي على رأس الأولويات خلال الفترة الحالية، لاسترداد حقوق الدولة، وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة أنحاء المحافظة.

وناقش المحافظ مع الموظفين دورة العمل، بداية من تقدم المواطن بطلبه مروراً بكافة المراحل الإجرائية، مطالباً باستمرار التيسير على المواطنين، وتسهيل الخدمات المقدمة، وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب، من خلال لوحات إرشادية لزيادة سرعة الإنجاز وانتهاء الأعمال في الموعد المقرر.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي المراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين، دون معوقات مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب، بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقاً للقانون.

وحرص المحافظ على الاستماع للمواطنين، الذين تصادف تواجدهم أثناء الزيارة، حيث أعرب عدد منهم عن تقديرهم للمحافظ للاستجابة لهم بتخفيض قيمة تقدير سعر المتر في التصالح للقرى والمناطق المتاخمة للمدن، وذلك مراعاةً للبعد الاجتماعي للأهالي بتلك المناطق القريبة من المدن، والتي يتوافر بها كل الخدمات.

واستوقف عدد من المواطنين المحافظ، أثناء زيارته لمركز ومدينة ناصر، واستمع إلى مطالبهم، وأمر بسرعة تلبية بعضها، ودراسة البعض الآخر، حسب القانون والمتاح من إمكانات.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بسرعة اتخاذ اللازم من فحوصات وإجراءات لإجراء عملية تسليك شريان لطفل رضيع، في استجابة فورية لأحد المواطنين، مع بحث حالته المعيشية عن طريق مديرية التضامن، لإدراجه في المبادرة المجتمعية التي أطلقتها المحافظة لسداد قيمة التصالح عنه.

كما أمر المحافظ بدراسة حالة عدد من المواطنين، من حيث ظروفهم المعيشية والصحية، لاتخاذ ما يلزم للتخفيف عن كاهلهم في سداد قيمة التصالح، من خلال المبادرة المجتمعية في هذا الشأن، وذلك في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين.