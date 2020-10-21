"نائب العفاريت" يشعل الانتخابات بـ"دير مواس" أكثر دوائر المنيا هدوءاً

اشتعل السباق الانتخابي في الدائرة السادسة بمحافظة المنيا، ومقرها مركز ديرمواس، في أقصى جنوب المحافظة، بعد قرار الهيئة الوطنية بتأجيل الانتخابات بها، بعد إدراج مرشح جديد على قائمة المرشحين بالدائرة، وذلك قبل أيام قليلة من بدء التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

ورغم أن دائرة دير مواس كانت معروفة بأنها أكثر الدوائر هدوءاً في محافظة المنيا، فقد جاء إدراج البرلماني السابق، علاء حسانين، الشهير بـ"نائب الجن والعفاريت"، ضمن قائمة المرشحين، ليشعل الصراع الانتخابي في الدائرة، وهو من أكثر نواب البرلمان الذين أثاروا الرأي العام، بعدما اشتهر بأنه يعالج المس والجن، وظهر في العديد من الحلقات التلفزيونية، ليتحدث عن هذا الأمر.

وفاز "حسانين" في انتخابات مجلس الشعب دورتين متتاليتين عامي 2000 و2005، مرشحاً عن "الحزب الوطني"، عن دائرة دير مواس، الأمر الذي جعل البعض يردد أن الجن ساعدوه على الفوز، ودائماً كانت له علاقة بقيادات الحزب المنحل، وظهر يقبل يد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، كما أن الحزب ساعده كثيراً على النجاح وتحقيق شهرة واسعة.

ويمتلك "حسانين" شركة للرخام والجرانيت، وله عدد من المحاجر بالمنيا، كما ساهم في بناء عدد من المدارس والمستشفيات في مسقط رأسه بقرية "أسمو العروس"، التابعة لمركز دير مواس.

وقدمت الإعلامية ريهام سعيد حلقة عن المس والجن، علي قناة "النهار"، في ديسمبر 2014، كانت هذه الحلقة سبباً في شهرة واسعة لـ"علاء حسانين"، بعدما زعم خلال الحلقة نجاحه في إخراج الجن من أجساد 5 فتيات بمحافظة الغربية، إلا أنه على الرغم من ذلك، فقد خسر في الانتخابات البرلمانية عام 2015.

وقررت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، إدراج اسم المرشح علاء محمد حسانين بالقائمة النهائية للمرشحين عن الدائرة السادسة ومقرها مركز ديرمواس بالمنيا، وتأجيل الانتخابات بالنظام الفردي لتلك الدائرة لحين تحديد موعد آخر، على أن تجرى انتخابات القائمة بذات الدائرة في موعدها المحدد سلفاً، وذلك عقب صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا بإدراج اسم المرشح في الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب لعام 2020 على المقعد الفردي عن الدائرة السادسة ومقرها مركز دير مواس بمحافظة المنيا برقم "4" برمز ساعة اليد، تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فى دعوى البطلان الأصلية رقم 1849 لسنة 67 قضائية عليا بجلسة 19 أكتوبر، وذلك على النحو الوارد بالقائمة النهائية لإعلان أسماء المرشحين عن تلك الدائرة.

وبذلك يرتفع عدد المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب في دائرة "ديرمواس"، المخصص لها مقعد واحد بالنظام الفردي، إلى 18 مرشحاً، بدلاً من 17، بعد إدراج علاء حسانين في قائمة المرشحين، وهم:

- حسانين عبد العزيز حسانين، عن حزب الشعب الجمهوري، نائب حالي.

- عمرو أحمد عبد الحكيم عبد الحميد، عن حماة الوطن.

- مجدي عبد الحميد عبد المحسن، مستقل.

- سيد عبد العليم عبد الناصر، مستقل.

- عاطف عبد الجابر محروس، مستقل.

- يوسف عارف علي سيف، مستقل.

- إيهاب رؤوف حبيب، مستقل.

- عمر عبد الفتاح فولي، مستقل.

- محمد جاد الكريم محمد، مستقل.

- أحمد رفعت طه شحاته عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

- محمد حامد محمد عبده، مستقل.

- ماهر منير محمد شلبي، مستقل.

- أيمن عبد الحي أحمد، مستقل.

- محمد خليفه حسين، مستقل.

- طاهر مصطفى عبد الرحمن، مستقل.

- محمد جمال محمد سيد، عن حزب حماة الوطن.

- أحمد عباس ميري، مستقل.

- علاء محمد حسانين، مستقل.