مجهزة بأنظمة عالمية.. "المتفوقين" مدرسة جديدة للنابغين في المنيا

فصول مجهزة بأحدث الوسائل العلمية، ومبان لإقامة الطلاب والطالبات، ومطاعم ومطابخ وصالة ألعاب ومعامل مجهزة على أحدث الأنظمة العالمية، تلك هي مدرسة المتوفقين بالمنيا، من ضمن المدارس الفريدة على مستوى الجمهورية، التي يتم اختيار المعلمين والطلاب بها من خلال اختبارات عبر الإنترنت بمعرفة وزارة التربية والتعليم.

يأتي إنشاء المدرسة ضمن جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بالمواطن المصري ومواكبة التطورات العالمية، وتخريج أجيال واعية ليصبحوا علماء مصر في المستقبل.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تفقد اليوم الثلاثاء، مدرسة المتفوقين بمنطقة "كمين الصفا" بمدينة المنيا الجديدة، إذ تابع التجهيزات والترتيبات النهائية التي يجري تنفيذها بالمدرسة، تمهيدا لاستقبال الطلاب وتشغيلها، بحضور العقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا ودكتور صفوت جارح، وكيل مديرية التربية والتعليم، الدكتور علي عبدالسلام، مدير إدارة المنيا التعليمية والمهندس أحمد النوبي، مدير هيئة الأبنية التعليمية.

وقال مسؤول بالتعليم إن إنشاء مدارس المتفوقين في مصر يهدف إلي رعاية المتفوقين والاهتمام بقدراتهم، وتطبيق مناهج وطرق تدريس جديدة تعتمد على المشروعات الاستقصائية والمدخل التكاملى في التدريس، وتحقيق التكامل بين منهج العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا بما يكشف مدى الارتباط بين هذه المجالات، لإعداد طالب لديه القدرة على التصميم والإبداع والتفكير النقدي، وإكساب الطلاب مهارات التعلم التعاونى.

وأكد محافظ المنيا، أهمية انضباط العملية التعليمية، وتوفير المناخ الجيد للطلاب، موجهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميداني على المدارس بنطاق كل مركز ومدينة وحي، للتأكد من انتظام دخول الطلاب ورفع أية إشغالات وتراكمات للقمامة من أمام أبواب المدارس، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بتطهير وتعقيم المدارس.

وشدد المحافظ على تواجد الزائرة الصحية بكل مدرسة وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل الفوري مع أي حالة اشتباه إصابة بفيروس كورونا، مع تكثيف حملات التوعية ونشر الوعي بين الطلاب والمعلمين حفاظًا على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب وجميع العاملين، مؤكداً تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات أمام العملية التعليمية.