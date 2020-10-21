انخفاض أسعار النفط.. وخام برنت يسجل تراجعا 1.27%

شهدت أسعار النفط خام برنت العالمي، انخفاضا خلال بدء التعاملات اليومية، ليسجل 42.62 دولارا للبرميل، بنسبة تراجع 1.27%.

يأتي هذا الانخفاض، بعد ارتفاع الأسعار أمس، إذ سجل أعلى سعر للخام الأمريكي 43.12 دولار للبرميل، وتراجعت الأسعار خصوصا بعد إعلان زيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد في عدد من الدول بسبب انتشار الموجه الثانية.

وحذر مسؤولي تحالف أوبك النفطي، في وقت سابق، من التأثير السلبي لتجدد تفشي فيروس كورونا المستجد، على معدلات الاستهلاك والطلب على النفط الخام.

وشدد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال اجتماع تحالف "أوبك بلس"، أمس الإثنين، على ضرورة اتخاذ خطوات استباقية في مواجهة حالة الضبابية الغالبة على معدلات الطلب، وهو ما يعزز الانطباع بأن كبار منتجي النفط سوف يؤجلون خطط استعادة مستويات الإنتاج السابقة بعد قرار الخفض التاريخي لمواجهة ضعف الطلب حتى بداية العام المقبل.

وعلى الرغم من انتعاش الطلب الصيني على النفط الخام، إذ تعد الصين أكبر مستورد للمعدن الأسود عالميًا، ولا تزال الأسعار تصارع من أجل الحفاظ على مستويات مرتفعة في ظل الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا حول العالم، واعتزام ليبيا استئناف نشاطها النفطي بعد توقف؛ لتضيف زيادة في المعروض النفطي في الأسواق.

وارتفعت الأسعار بداية الأسبوع الماضي، بعد خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المستشفي، بعد إصابته بفيروس كورونا "كوفيد -19".

وأعلن الرئيس الأمريكي، شفائه تماما من فيروس كورونا المستجد، بعد إصابته به بأقل من أسبوع، وبالرغم من ذلك لم ترتفع أسعار النفط مرة أخرى.

وكان "ترامب"، أعلن في وقت سابق عبر تغريدة له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا المستجد، ليدخل في عزل داخل مستشفى عسكري.

وأظهرت نتائج اختبار كورونا لنائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وزوجته كارين بنس، سلبية، وعدم إصابتهما بـ"كوفيد -19"، إذ خضعا للفحوصات بعد التأكد من إصابة "ترامب وزوجته ميلانيا، بعد مخالطته مستشارته هوب هيكس المصابة.