فيديو.. الحكومة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ليندا عبداللطيف وهدير أبوزيد، المذاع على فضائية القناة الأولي، تقريرا بعنوان "الحكومة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية".

واستعرض التقرير الاستعدادات القوية التي قامت بها الدولة المصرية للتفاعل مع عدد من التقارير الصادرة عن مركز التنبؤات بوزارة الموارد المائية والري والهيئة العامة للأرصاد الجوية حول التغيرات في حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الوزارات المعنية ومختلف المحافظات برفع درجة الاستعداد والتأكد من توافر المعدات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات من الممكن أن تحدث، نتيجة تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، مع استمرار تشغيل غرف إدارة الأزمات للتعامل الفوري مع أي مستجدات تتعلق بحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وسقوط الأمطار المتوسطة والغزيرة والرعدية أحيانا على عدد من مناطق الجمهورية قد تصل إلى حد السيول في مناطق شمال ووسط سيناء ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة تتراوح ما بين 4 إلى 5 درجات، اعتبارا من يوم الخميس 22 من أكتوبر الجاري على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد.

التقارير الجوية صاحبتها تكليفات وزارية فورية للجهات المعنية بإرسال تقارير تفصيلية دورية خاصة لتطورات حالة الجو خلال الأيام القادمة إلي المحافظات وأجهزة المدن الجديدة للتعامل الفوري في المناطق المتوقع سقوط الأمطار الغزيرة بها، خاصة في أيام ذروة هذه الموجة المتوقع لها حسب التقارير الجمعة والسبت القادمين.

وأتاحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية العديد من الوسائل لمتابعة أخر التحديثات والمستجدات لتوقعات حالة الطقس، كما قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالإستعداد المبكر لمواجهة التقلبات المناخية وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لتأمين المهمات والمنشآت الكهربائية واستقرار التغذية الكهربية ورفع حالات الاستعداد والطواريء على كافة المستويات بالتعاون مع كل قطاعات الدولة.