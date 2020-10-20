"الأرصاد": حالة عدم الاستقرار في الطقس لن تكون عنيفة

قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، لكنها لا ترتقي إلى أن تكون مثل الحالات العنيفة التي حدثت في شهري مارس وأكتوبر الماضيين، ولكنها حالة من حالات عدم الاستقرار الطبيعية في فصل الخريف.

وأضاف "شاهين"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك فرص سقوط أمطار سواء على السواحل الشمالية، أو محافظات الوجه البحري والقاهرة وشمال ووسط سيناء، ولكنها ستزيد غزارتها تدريجيا خلال الأيام المقبلة.

وأوضح أن هناك سقوط أمطار متوسطة حاليا على الإسكندرية ومناطق من سيدي عبدالرحمن ومطروح والسلوم، ولكن غزارتها ستزيد خلال الأيام المقبلة، لتصل إلى ذروتها من مساء الجمعة، وتستمر يومي السبت والأحد، وتصل إلى القاهرة ما بين متوسطة إلى غزيرة، ولكن لا ترتقي إلى حالات عدم الاستقرار العنيفة.

وردا على أسئلة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن عدم سقوط الأمطار، قال مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "نحن لم نذكر أن هناك أمطارا على القاهرة ولكن هناك سقوط أمطار على مطروح والسلوم والإسكندرية، وبعض الأماكن صورت قطع ثلج صغيرة في هذه الأماكن، والهيئة أيضا رصدت هطول الأمطار على هذه المناطق، وخلال الفترة المقبلة سوف تزيد تدريجيا".

ونصح المواطنين بمتابعة نشرة الأرصاد بشكل يومي، بسبب وجود تغييرات جوية مستمرة، مشيرا إلى أن فيروس كورونا يؤثر أيضا على مسألة تبادل المعلومات بين هيئات الأرصاد على مستوى العالم، ولكن الهيئة تستخدم أفضل النماذج على مستوى العالم، وتحاول رصد الحالة ومتابعتها، والتقلبات الجوية واردة خلال الأيام المقبلة.

وعن إمكانية تعرض البلاد لعاصفة، قال "شاهين"، إن مصر سوف تتعرض لأمطار وليس عاصفة، موضحا أن أكثر المحافظات تعرضا لسقوط الأمطار هي الإسكندرية، ومطروح والسلوم، وكفر الشيخ، والبحيرة، ورشيد، وبلطيم، ودمياط، ومناطق من شمال ووسط سيناء، وجنوب الوجه البحري والقاهرة ستكون أقل غزارة، لافتا إلى أن القاهرة ستتعرض للأمطار بدءا من مساء الجمعة، وتكون متوسطة، وعلى فترات متقطعة، وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

أما عن درجات الحرارة، فأشار إلى أنها ستكون من 30 إلى 31 درجة على القاهرة، وستنخفض تدريجيا إلى 25 درجة يوم الأحد، على أن تعود يوم الاثنين إلى 27 و28 درجة مرة أخرى.