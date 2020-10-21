"التخطيط" تخصص 503 ملايين جنيه لمحافظة الفيوم في خطة 2020-2021

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المخصصات المالية لمحافظة الفيوم في العام المالي 2021-2020، ضمن الخطة الاستثمارية، مبينة أنَّ خطة العام المالي المقبل 2020-2021 تستحوذ محافظة الفيوم فيها على 503 ملايين جنيه من إجمالي مخصصات دواوين عموم المحافظات لبرامج التنمية المحلية.

واستعرضت وزارة التخطيط، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي واحدة من أبرز معالم المحافظة، وهي محمية وادي الحيتان التي تعتبر من أقدم مناطق التراث الطبيعي بالعالم، وتعد أحد أهم معالم محافظة الفيوم، وتشتهر بوجود حفريات حيتان كاملة كانت تعج بها المنطقة قبل 40 مليون سنة عندما كان الوادي يقع تحت محيط ضخم.

وأضافت وزارة التخطيط، أن!َّ المحمية تضم أول متحف من نوعه في الشرق الأوسط للحفريات وتغير المناخ يحتوى على حفريات يرجع عمرها لملايين السنين، ويكشف المتحف عن تغير المناخ من خلال الحفريات التي تمّ اكتشافها في منخفض الفيوم خاصة وادى الحيتان، ورؤية تغير أشكال الحياة على مدار ملايين السنين تبعاً لتغير المناخ على كوكب الأرض منذ نشأته، وحتى عصرنا الحديث، وفي العام 2005 تمّ تصنيف منطقة وادي الحيتان كمنطقة تراث عالمي واختارتها اليونسكو كأفضل مناطق التراث العالمي للهياكل العظمية للحيتان.

وتعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا يوميًا على منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن الاستثمارات المخصصة لمنطقة أو محافظة، خلال خطة العام الجديد، بهدف توعية المواطنين من أبناء هذه المحافظات بالاستثمارات الموجهة لمحافظاتهم.

وتنناول وزارة التخطيط بشكل يومي، الاستثمارات المستهدفة في المحافظات المصرية المختلفة، مستعرضة بالصور أهم ما يميز هذه المحافظات من معالم أثرية وموارد طبيعية، ومعلومات عن نشاط السكان والتعليم والصحة والأمية، والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وفي منشور سابق لوزارة التخطيط، أشارت إلى كهف وادي سنور بمحافظة بني سويف كأحد أهم المعالم هناك، حيث قالت إنه الأقدم في العالم ويقع شرق محافظة بني سويف ويبعد عن القاهرة بنحو 200 كيلو متر ويعد أقدم محمية في العالم بعد أن أعلن رسميا محمية طبيعية في عام 1992.

ولفتت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنَّ الكهف يمتلأ بتراكيب جيولوجية تعرف بالهوابط والصواعد من حجر الالباستر تتخذ أشكال رائعة، ويمتد داخل الأرض لمسافة 700 متر حيث يصل لعمق 15 مترًا ويبلغ اتساعه نحو 15 مترًا وهو مكون من ترسيبات كلية في أشكال مختلفة عن بعضها البعض.