ارتفع في قناة السويس قرشين.. سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-10-2020

ارتفع سعر الدولار في بنك قناة السويس بمقدار قرشين، في بداية معاملات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر بينما استقر في أكثر من 10 بنوك أخري.

وسجّل الدولار أعلى سعر للبيع والشراء بـ15.75 جنيه في 16 بنكًا هي: "مصر، مصرف أبو ظبي الإسلامي، الأهلي المصري، البركة، الأهلي الكويتي بيريوس المصرف المتحد، التنمية الصناعية، كريدي أجريكول، بلوم، قناة السويس، عودة، المشرق، الكويت الوطني، الإمارات دبي الوطني"، مقابل 15.65 جنيه للشراء في قائمة البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق المصري.

وجاء أقل سعر لبيع الدولار في بنوك الإسكندرية ليباع بـ15.74 جنيه مقابل 15.62 جنيه للشراء.

وترصد "الوطن" متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 15.65 جنيه، للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

ارتفع سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 18.50 جنيه للشراء، و18.68 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك قناة السويس نحو 18.37 جنيه للشراء، و18.51 جنيه للبيع.

بينما سجّل سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي نحو 20.25 جنيه للشراء، و20.47 جنيه للبيع، وفي بنك الاسكندرية سجل نحو 20.21 جنيه للشراء، و20.43 جنيه للبيع.

أما سعر الدرهم الإماراتي فسجل في بنك مصر نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي نحو 4.23 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 4.07 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك CIB نحو 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.