مبادرة لدعم فكرة التقسيط بحائط الشفاء بمستشفى شفاء الأورمان في الأقصر

أطلق مجموعة من شباب محافظة الأقصر، مبادرة جديدة لدعم مستشفى شفاء الأورمان، لعلاج الأورام بالمجان بالمحافظة، خلال الترويج لفكرة حائط الشفاء والتبرع بالتقسيط، بهدف المساهمة في خدمة المرضى داخل المستشفى، الذين يتلقون علالجهم بالمجان تماما.

وزار أعضاء المبادرة، المستشفى، مؤكدين أنهم مجموعة من الشباب والأصدقاء، ولدى علمهم بفكرة حائط الشفاء، وكيف أنه يقسط الخير في تلك الفكرة، لضمان مستوى أفضل من الاستدامة في التبرعات لصالح مرضى السرطان، أطلقوا مبادرة للتبرع ودعم الحائط، عبر تجميع مبلغ شهري، خاصةً أن فكرة تقسيط خرطوشة حائط الشفاء حفزت الشباب للتبرع شهريا، ليتم وضع الخرطوشة علي حائط الشفاء.

وأكد أصحاب المبادرة، خلال زيارتهم للمستشفى، أنهم مستمرون في مسيرة العطاء لصالح المستشفى لدعم حائط الشفاء، وجمع التبرعات من مختلف دوائر معارفهم، إذ أن فكرة التقسيط الشهري، سهلت علي عدد كبير من المواطنين وشجعتهم علي التبرع؛ إذ عبر المتبرعون أن الفكرة نالت إعجاب الشباب، ويوجد إصرار كل شهر لدفع القسط، وأنهم ينتظرون نهاية آخر قسط حتي يتحقق حلمهم.

ونجحت فكرة "خرطوشة الخير"، ووضعها علي حائط الشفاء خلال الفترة الماضية في جذب المئات من المتبرعين والمحبين للعمل الخيري من المؤسسات والشركات والموظفين والعمال داخلها، في مختلف أنحاء مصر، بجانب رجال الأعمال وكبار العائلات بالدولة، لدعم مرضى السرطان، الذين يتلقون العلاج بالآلاف من مختلف محافظات الصعيد.

وانطلق الجميع في تلك الملحمة للمساهمة في وضع أسماءهم بقلب حائط الشفاء الخيري، داخل أروقة المستشفي المختلفة، للوصول للحلم بـ"أكبر حائط شفاء" في مصر والعالم أجمع خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، ونائب مدير عام جمعية الأورمان، إنه تخلق الأفكار والابتكارات الجديدة لدعم عشرات الآلاف من مرضى السرطان، الذين يتلقون العلاج بصورة يومية داخل مستشفي شفاء الأورمان، في محافظة الأقصر بالمجان تماما، ودون أية نفقات.

وأشار "فؤاد" إلى أن الأفكار الأخيرة هي "خرطوشة الخير"، وتسعي من خلاله المستشفي لأن تكون صاحبة الرقم القياسي في حائط الخير بمصر والعالم أجمع.

وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان بالأقصر، أنه من أجل تقديم دعم أكبر لصالح مرضى السرطان بالصعيد وعلاجهم بالمجان في المستشفي، ابتكر منتجا جديدا داخل المستشفى، عبارة عن "حائط شفاء"، وهو جدار خيري يتم عمل "خرطوشة فرعونية" عليه بأحجام مختلفة وبفئات سعرية مختلفة لمساعدة الجميع علي المشاركة.

وأوضح محمود فؤاد، أن الجميع يستطيع التبرع بذلك المبلغ لصالح المستشفى وخدمة المرضى، لتوفير كافة المتطلبات لعلاجهم مستقبلا، عبر بشراء هذا المنتج الجديد "خرطوشة حائط شفاء" إما بالدفع كاش فورا أو التقسيط علي 25 شهر، ليستطيع الجميع المساهمة في هذه البوابة الجديدة للخير.