محافظ قنا يعلن خطة لخفض معدلات الفقر حتى 2024

كشف محافظ قنا، اللواء أشرف الداودي، عن أن المحافظة لديها خطة طموحة متوسطة الأجل، تبدأ من العام المالي القادم 2021/ 2022، وتستمر حتي العام المالي 2024، للعمل على إنهاء المشروعات الخدمية، وزيادة معدلات التشغيل بين الشباب، للقضاء على ظاهرة البطالة، وخفض معدلات الفقر بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بسرعة الانتهاء من وضع الرؤى والملامح العامة لتلك الخطة، من خلال دراسة الإمكانيات والموارد المتاحة لديهم، وكذلك معرفة الميزات التنافسية والفرص الاستثمارية، بحيث تكون مخرجات الخطة مُحددة، ووفقاً لمؤشرات دقيقة تسهم في خفض معدلات الفقر وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتوفير بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار.

وأضاف أنه وجه رؤساء الوحدات المحلية بأهمية إدراج المشروعات كثيفة العمالة للبدء بتنفيذها، وذلك تماشياً مع توجهات القيادة السياسية نحو توفير فرص العمل للشباب محلية ومستدامة، وأكد على أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وبما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محلياً.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد عبد الحليم، نائب مدير برنامج التنمية المحلية، إن منظومة التخطيط المحلي المطورة، وبرامج التنمية المحلية المحدثة، التي تم تطبيقها بمحافظة قنا، تأتي اتساقاً مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز دور المواطن في المشاركة ومتابعة التنفيذ وتحقيق الحوكمة المحلية للتنمية، وتعظيم الاستفادة من استثمارات وجهود الدولة في منظومة متكاملة تحقق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار "عبدالحليم"، خلال جلسات ورشة العمل في ديوان عام المحافظة ضمن رؤية 2030، إلى أن إجمالي ما تم صرفه على مشروعات التنمية بالمحافظة، منذ انطلاق البرنامج، يُقدر بحوالي 5.5 مليار جنيه في قطاعات متعددة، منها مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنقل والتنمية الاقتصادية وتحسين البيئة والخدمات المحلية، مضيفاً أنه تم تضمين قطاعي التعليم والصحة ضمن مجالات عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.