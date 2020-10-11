نائب محافظ قنا يستقبل عددا من المواطنين للاستماع إلى شكواهم

استقبل حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم، استقبل حازم عمر، نائب محافظ قنا، اليوم، عددا من المواطنين للاستماع إلى شكواهم، وبحث الحلول المناسبة لها، وفقا للوائح والقوانين بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدا علي التواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين عن قرب للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم، وبحث الحلول المناسبة لها، وفقا للوائح والقوانين بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدا علي التواصل والتفاعل المستمر مع المواطنين عن قرب للاستماع إلى مطالبهم وشكواهم.

وأشار نائب المحافظ، إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين والرد عليها، في إطار من الشفافية، مشددا على قيادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية، بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وفقا للوائح والقوانين.

وأكد حازم عمر، أن المحافظة وضعت مشاكل المواطنين نصب أعينها؛ إذ يجري حاليا تنظيم اللقاء الجماهيري أسبوعيا، بإحدى مدن المحافظة التسع، بهدف فتح قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، والتعرف على مشاكلهم عن قرب، وإيجاد حلول لها، في إطار ما تسمح به اللوائح والقوانين.

وأشار "عمر" إلى أنه أُعدت منظومة لتلقي ومتابعة الشكاوى على أعلى مستوى، بديوان عام المحافظة، ما أثمر عن حل نسبة كبيرة من الشكاوى المقدمة.

وأوضح نائب محافظ قنا، أن الاستجابة لشكاوى المواطنين والتفاعل معها، يلعب دورا مهما في بناء مزيد من الثقة بين المواطن والحكومة، مؤكدا أن تلك الثقة هي الأساس في ترسيخ دعائم الدولة القوية وتحقيق التنمية.

ولفت نائب المحافظ، إلى أن الدولة تعمل على مشروعات عدة في المحافظة؛ لتنميتها، من خلال الخطط الموضوعة، تشمل تنفيذ مشروعات في جميع القطاعات الخدمية (الطرق - الكهرباء - مياه الشرب - الصرف الصحي - الغاز - الصحة - التعليم)، وأنه جرى تطوير 43 وحدة صحية ومركز أمومة وطفولة مؤخرا، كما يجري إحلال وتجديد 3 مستشفيات عامة ومركزية؛ تمهيدا لدخول قنا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مشددا على أن العمل مستمر على إنهاء ذلك، من أجل توفير خدمة صحية كاملة للمواطنين.