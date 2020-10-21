المدارس في أسبوعها الأول.. "خناقة شوارع" ومحافظ يعزل مديرة مدرسة

مع نهاية الأسبوع الأول من العام الدراسي الاستثنائي في ظل انتشار فيروس كورونا، وسط ترقب وتخوف الكثير من أولياء الأمور على أبنائهم من الإصابة بالفيروس، وإصرار بعض من أولياء الأمور على عدم ذهاب أبنائهم إلى المدرسة انتظارًا لما ستسفر عنه الأيام المقبلة خوفًا على صحة أبنائهم، إلا أن الأسبوع الأول لم يخل من المشاجرات والمشادات التي تشهدها المدارس على مدار فترة الدراسة كل عام.

بدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت الماضي على مستوى محافظات الجمهورية، وسط إجراءات احترازية مشددة أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم وطبقتها على كافة المدارس، والتي يأتي أهمها ارتداء الطلاب للكمامة الطبية إجباريًا أثناء التواجد داخل المدرسة وعدم السماح بالدخول دونها، مع قياس درجات حرارة الطلاب على البوابات أثناء الدخول.

في اليوم الأول من بداية الدراسة، وبسبب تأخر بعض الطلاب عن دفع المصاريف الدراسية، شهدت مدرسة فضل الحديثة للغات بفيصل بمحافظة الجيزة، مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين كلا من مدير المدرسة وعدد من أولياء الأمور، حيث جمع مدير المدرسة الطلاب الذين لم يلتزموا بسداد المصروفات، ووجه بخروجهم من الفصول الدراسية، وبقائهم داخل إحدى غرف المعامل الموجودة بالمدرسة، لحين وصول أولياء أمورهم ودفع المصروفات الدراسية كاملة.

تصرف مدير المدرسة تسبب في غضب أولياء الأمور بشدة، واشتعال فتيل الأزمة بين الطرفين مدير المدرسة وأولياء الأمور.

وعلق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على تلك الواقعة، قائلا: "ما حدث ليس له علاقة بالتعليم، ويصب في خدمة الأعداء فقط"، مشيرا إلى أنه لن يُسمح بمثل تلك الأفعال أن تحدث داخل أي مدرسة مرة أخرى.

وفي محافظة الدقهلية، أقال الدكتور أيمن مختار، محافظ الإقليم مديرة مدرسة "عمر مكرم" الابتدائية، التابعة لإدارة دكرنس التعليمية، من منصبها، وعودتها للعمل كمُدرسة لغة عربية، حيث وجه لها لومًا شديدًا، قائلا: "أنتِ مديرة فاشلة، ولا تستحقي تبقي مديرة"، حيث بدأت الواقعة بينهما، عند دخول المحافظ إلى أحد الفصول المخصص للإدارة، لأن رؤية المديرة أنها لا تصلح لغرفة "حضانة" بزعم إنها مظلمة، وأنها لجأت إلى نقل الحضانة إلى الدور الثاني، ورد عليها المحافظ غاضبًا بأنه كان يمكنها خلع "الضلفتين" مع تنظيف سلك الشباك وحل الأمر دون نقل الحضانة إلى الدور الثاني.