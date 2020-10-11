"الصحة": لا دليل على دخول مصر موجة ثانية لكورونا.. ونطمئن طلاب المدارس

قال الدكتور حسام حسني، رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" بوزارة الصحة، إنه حتى هذه اللحظة لا يوجد دليل علمي على أن مصر دخلت الموجة الثانية من كورونا، حيث إن مصر ما زالت تسجل إصابات وتعالج في المنازل، ولا يوجد طفرة لدينا، ويجب الحذر وتطبيق الإجراءات الاحترازية في هذه الفترة، لكي لا يكون الوضع سيئا.

وشدد حسني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، الذي يُعرض على شاشة "cbc"، على أن أوروبا قد تكون دخلت في الموجة الثانية وهي تسبقنا بشهرين، ولكن حتى الآن الوضع مطمئن، ولكن "الحذر ثم الحذر"، ويطب تطبيق الإجراءات الاحترازية في الفترة المقبلة، وعلى كل مؤسسات الدولة الاهتمام بالإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى أن الدواء الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي بأنه حصل عليه وتعافى، يدخل إلى المرحلة الثالثة، ويجب انتهاء هذه المرحلة حتى نحكم عليه ما إذا كان جيدا أم لا، أما بالنسبة لدواء "ريميدسفير" الذي تناوله الرئيس الأمريكي فإنه يوجد في مصر، وموجود في البروتوكول العلاجي، كما أن مصر شاركت في العديد من التجارب السريرية الخاصة باللقاح، والتي قد تنتهي في شهر نوفمبر.

ووجه رئيس لجنة كورونا رسالة إلى المصريين بشأن العام الدراسي الجديد، وقال: "بطمن المصريين كلهم، إننا لو علمنا أولادنا الإجراءات الاحترازية، وأن يقوم المدرسون بدورهم في المدرسة، واستبعاد الطالب الذي لا يلتزم بالإجراءات الاحترازية، ستكون سنة دراسية جيدة".

وأوضح أن الانتهاء من التجارب السريرية على اللقاحات الخاصة بالفيروس، والتي تجري في مصر، سوف تنتهي في شهر نوفمبر المقبل، أي خلال شهر واحد.