أستاذ بجامعة أسيوط يفوز بجائزة أفضل بحث في مؤتمر دولي بأمريكا

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث، عن حصول البحث العلمي المقدم من الدكتور محمود عبدالعليم، الأستاذ بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب بالجامعة، علي جائزة أفضل بحث في مؤتمر مجموعة الرعاية المبكرة للحمل للجمعية الأمريكية لطب التكاثر، في دورته الـ76، المنعقد حاليا في الولايات المتحدة.

وأعرب نائب رئيس الجامعة، عن خالص تهانيه للدكتور محمود عبدالعليم وفريقه البحثي، على هذا الإنجاز العلمي المتميز، متمنيا لهم ولغيرهم من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس مزيد من التفوق.

وأشار "المنشاوي" إلى أن تميز باحثي الجامعة، جاء بفضل سعي الأخيرة، الدءوب على تسخير إمكانياتها كافة، لخدمة البحث العلمي وشباب الباحثين، وخلق بيئة علمية ملائمة لهم، لمواصلة إنتاجهم البحثي.

وأوضح الدكتور محمود عبدالعليم، أن تلك الدراسة أجريت في قسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب بجامعة أسيوط، استغرقت عامين كاملين، بواسطة فريق بحثي من أبناء القسم، يضم الدكتور محمد خيري، والطبيبة سمر إمام.

وأشار "عبدالعليم" إلى أن الدراسة تهدف الوصول لأفضل الطرق، لإتمام عملية تنظيف الرحم بعد الإجهاض غير التام، في محاولة لتقليل تعرض السيدات لمخاطر هذه العمليات، وما قد يحدث من مضاعفات بسببها، والتي أسفرت نتائجها عن إمكانية استخدام العلاج الطبي أو التحفظي، وعدم اللجوء إلي مثل هذه الجراحات إلا في أضيق الحدود، لافتا إلى أن تلك الدراسة، تعد من الدراسات الهامة للسيدات من الناحية الطبية، نظرا لشيوع هذه المشكلة.

من جانبه، أشاد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط بالنشاط العلمي والبحثي الذي تشهده الجامعة، على كافة المستويات الطبية والإنسانية والمجتمعية، والذي انعكس في تطور الحركة العلمية والبحثية بها، وجاء بفضل ما تضمه من كوادر بشرية رائدة من شباب الباحثين المتميزين، والقادرين على تحقيق طفرات علمية كبرى في مجالات تخصصهم.

ووجه رئيس الجامعة، القطاع الطبي ومؤسساته بتقديم المزيد من الدراسات والأبحاث، التي تعمل على رفع نسب الشفاء من الأمراض المختلفة؛ إذ يعد هذا القطاع من أكثر القطاعات التي تمس حياة ملايين المرضى من المواطنين.