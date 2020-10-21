"مرسيدس" تدخل ضمن قائمة أكثر العلامات التجارية المرغوبة في العالم

اعترفت شركة استشارات العلامات التجارية الأمريكية الشهيرة Interbrand، مرة أخرى بعلامة "مرسيدس بنز" كواحدة من أكثر العلامات التجارية المرغوبة في العالم في تصنيف "أفضل العلامات التجارية العالمية" لهذا العام.

ونجحت السيارة ذات النجمة في ترسيخ مكانتها في المركز الثامن، وتقدر قيمة العلامة التجارية بـ 49.268 مليار دولار أمريكي، وهي الشركة الأوروبية الوحيدة التي تحتل المرتبة الأولى في قائمة العشرة الأوائل.

قالت بيتينا فيتزر: "يفخر فريق مرسيدس بنز بأكمله بأن يكون مرة أخرى من بين أفضل عشر" ماركات عالمية "هذا العام، وللدفاع عن مكانتنا كعلامة تجارية فاخرة للسيارات الأكثر قيمة في العالم للعام الرابع على التوالي".

وقال نائب رئيس التسويق بشركة Mercedes-Benz AG: "مفتاح نجاحنا هو تركيز علامتنا التجارية المستمر على احتياجات العملاء ، الذين نخلق لهم تجارب غير عادية للمنتجات والعلامات التجارية باستخدام مجموعة واسعة من التنسيقات الرقمية والمادية، ولطالما جمعت علامة مرسيدس-بنز بين مستوى عالٍ من الابتكار والرغبة في تزويد العملاء بتجربة تنقل فاخرة وفريدة من نوعها لا لبس فيها، وتطلع مرسيدس بنز إلى تجسيد سحر الفخامة الحديثة، التي تميزت بجائحة كورونا، تثبت بوضوح أن العلامات التجارية الناجحة أصبحت أكثر ديمومة من أي وقت مضى، حتى في الأوقات المضطربة".

وتقوم شركة استشارات العلامات التجارية الأمريكية Interbrand بالبحث عن العلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم وتحليلها منذ عام 1999ظن وللمرة الواحدة والعشرين الآن ، تم تضمين أفضل 100 علامة تجارية في الدراسة السنوية "أفضل العلامات التجارية العالمية"، والتي تفحص جميع المرشحين وفقًا لثلاثة معايير: "المالية أداء منتجات أو خدمات العلامة التجارية "، و" دور العلامة التجارية في عملية اتخاذ قرار الشراء "، و" قوة العلامة التجارية فيما يتعلق بتأمين أرباح الشركات المستقبلية ".

وكانت Interbrand أول شركة طورت طريقة تقييم علامة تجارية معتمدة وفقًا لمعيار ISO 10668، وتضع هذه المواصفة القياسية الدولية معايير للتقييم وتفي بمتطلبات التصنيف النقدي الدقيق للعلامة التجارية.