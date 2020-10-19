محافظ الغربية يسحب تراخيص 9 سيارات تسير عكس الاتجاه

أجرى الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولة مفاجئة، اليوم، بشوارع مدينة طنطا للوقوف على مستوى النظافة العامة، والالتزام بعدم وضع إشغالات بالشوارع لتيسير الحركة المرورية.

وخلال تفقده شارع الموقف الجديد بالجلاء ومساكن السلام وسكة المحلة وكورنيش المرشحة وكوبري قحافة وطريق محلة منوف بحي ثان طنطا، وجّه رئيس الحي إلى رفع جميع الإشغالات الموجودة بالشوارع وأمام المحلات وتحرير محاضر للمخالفين، مشدداً على رفع القمامة الموجودة بالشوارع وعدم تراكمها .

وتفقد المحافظ عدداً من شوارع حي أول طنطا لمتابعة حالة النظافة العامة والإشغالات بالشوارع، حيث تفقد طريق شوبر وكفر عصام وكوبري هيلانة وطريق الملاحة وسكة صناديد ومنطقة العجيزي وسيجر وترعة الشيتي وشارع الحكمة والمديرية، موجهاً رئيس الحي لرفع الإشغالات والقمامة الموجودة بالشوارع وتنفيذ حملة لإزالة الإشغالات بشوارع ترعة الشيتي والحكمة، كما وجه إلى وضع المزيد من صناديق القمامة في تلك المناطق.

وخلال الجولة، سحب المحافظ تراخيص 9 سيارات تسير عكس الاتجاه وأمر بتحويلها إلى إدارة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وشارك "رحمي" في غلق وتشميع عدداً من المقاهي لمخالفة تعليمات الاجراءات الوقائية.

وفي نهاية الجولة شدد محافظ الغربية على ضرورة الاهتمام بحالة النظافة العامة بالشوارع ورفعها بشكل دوري ورفع الإشغالات والمتابعة المستمرة لعدم التجاوز، مؤكداً استمرار جولاته المفاجئة بالشوارع للقضاء على جميع الإشغالات التي تسبب إعاقة الحركة المرورية وتحقيق الانضباط وإلزام أصحاب المحلات التجارية بعدم التعدي على حرم الطريق .