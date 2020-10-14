مرسيدس تنشر فيديو لنظام التفاعل MBUX مع سيارة التخييم marco polo

نشرت شركة مرسيدس بنز الألمانية، عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، مقطع فيديو استعرضت فيها نظام MBUX في سيارة mercedes marco polo.

ويتفاعل نظام MBUX بشكل مثالي مع احتياجات الركاب، ويجرى ضبط محطة الراديو الصحيحة عن طريق التحكم في الإيماءات التي يقوم بها الراكب، ويتم بدء تدليك الاسترخاء بأمر صوتي فقط.

وتعتبر سيارة marco polo من شركة مرسديس من سيارات التخييم حيث تعتبر هذه السيارة منزل متنقل لكل عشاق المغامرات والتنقل المستمر.

وتتوفر هذه السيارة المميز بأكثر من خيار للمحرك، فمنه نسخة بمحرك بقوة 236 حصان، مع عزم دوران 500 نيوتون متر، وقدرة تسارع من صفر وحتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 7.9 ثانية.

كما تتوفر منه نسخة بمحرك آخر بقوة تتراوح بين 101 و188 حصانا، مع ناقل سرعة يدوي مزود بـ6 سرعات. كما تتوفر بخيارت مختلفة من المقاعد تتراوح مابين 6 مقاعد أو 7 مقاعد.