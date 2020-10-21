صداقة جمعت عمر خورشيد و"جن" عمره 1700 عام: أخبره طريقة وفاته

دوما ما تشتهر قصص الجن والأشباح بين عامة الناس بشكل كبير ولكن نادرا ما نجد فنانين قد تحدثوا عن علاقتهم بالجن والأرواح خلال مشوارهم الفني، وكان من الفنانين الذين تحدثوا عن تلك العلاقة المرعبة في حياتهم هو الموسيقار عمر خورشيد.

ومن المعروف عن عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد أنه في أيامه الأخيرة كان يواظب على الصلاة، ولم يكن يعلم أحد سبب ذلك هل شعوره باقتراب نهاية حياته أم خوفه من زائر الليل والذي كان قد اقتحم حياته في أيامه الأخيرة، فوفقا للكاتب حسن الحفناوي والذي سرد الحكاية بعد وفاة "خورشيد" في أحد أعداد مجلة الكواكب، أنه في أحد المرات أثناء جلوس "خورشيد" وحيدا في مكتبه انقطعت الكهرباء، وذهب "خورشيد" ليضئ بعض الشموع، لكن ثمة هواء مجهول المصدر كان يطفئ الشموع كلما يشعلها، وحينما تكرر الأمر قال خورشيد مازحا: "هو في عفريت هنا ولا إيه"، وكانت الصدمة عندما رد صوت على خورشيد، ليهرع إلى الخارج هاربا من المكتب.

وحينما عاد "خورشيد" إلى مكتبه في اليوم التالي كانت المفاجأة بأنه وجد الشموع لازالت مشتعلة دون أن تنصهر، ووفقا لما رواه "الحفناوي" ردد ذلك الزائر المريب أكثر من مرة على "خورشيد" في مكتبه حتى أقنعه أنه لن يضره بأي شكل، وهنا بدأت تنشأ علاقة الصداقة بينهما، حتى أخبره ذلك الكائن بكل ما يتعلق بنهايته، الذي أكد لـ"خورشيد" بأنه يرى وجهه معكوسا على شظايا الزجاج وعليه بركان أحمر يتلألأ فوق جبال قاتمة لونها أسود.

لم يفهم حينها "خورشيد" هذه الكلمات التي قالها له ذلك الزائر المريب وفيما بعد اتضح أنها طريقة وفاته والتي حدثت بالفعل في حادثة طريق بنفس الوصف الذي قاله ذلك الكائن، وكان قد روى "خورشيد" للكاتب حسن الحفناوي تلك القصة ولم يصدقه حتى جاءت أحد الليالي وشاهده بنفسه وهنا وجه نصيحة لـ"خورشيد" بأن يحاول التخلص من ذلك الكائن إلا أن عمر خورشيد رفض ذلك مؤكدا بأنه قد إختاره وذلك الجني يبلغ من العمر 1700 عام.

يذكر أن بالأمس أعلنت الفنانة شيريهان، وفاة دينا خورشيد، أرملة الفنان الراحل عمر خورشيد، بعد صراع طويل مع المرض، وكتبت "شيريهان" عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر": "إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ في حبيبة أمي وحبيبتي.. زوجة أخي المرحوم عمر خورشيد.. دينا خورشيد".