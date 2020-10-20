فيديو.. مشهد مبهر للبرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية: "لسه فاضل 30 دور"

نشر هاني يونس، مستشار رئيس مجلس الوزراء، فيديوهين يظهران آخر الأعمال الجارية لبناء البرج الأيقوني في العاصمة الإدارية الجديدة.

ويظهر الفيديوهان تجاوز البرج الأيقوني السحب في مشهد مبهر معلقا عليه قائلا: "من البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية، ولسة فاضل 30 دور أحلامنا تناطح السحاب، تحيا مصر".

ويُعد البرج الأيقوني، واحدًا من 20 ناطحة سحاب تقام بحي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة، وسيصبح البرج فريدًا من نوعه من حيث الارتفاع والتصميم والتنفيذ على المستويين المصري والأفريقي.

وبدأ العمل رسميًا في حفر أرض مشروع البرج في يوم 2 مايو 2018، أما أعمال البناء والتشييد الفعلية، فقد بدأت في يوم 25 فبراير عام 2019.

ورصدت قناة "extra news"، في تقرير لها تفاصيل البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقع البرح في منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة، كما أنه من المقرر أن يبلغ ارتفاع البرج نحو 385 مترًا أي حوالي 78 دورًا، وبذلك يعتبر أعلى برج في قارة أفريقيا.