"الإصلاح والتنمية" يطالب "الشيوخ" بجلسة استماع لضبط المشهد الإعلامي

دعا المهندس عبدالخالق عياد، والدكتورة سلوى الحداد، وسامح السادات، نواب حزب الإصلاح والتنمية في مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس إلى عقد جلسة استماع ومناقشة لبحث سبل التنسيق وتكامل الأدوار ما بين وزارة الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لضبط المشهد الإعلامي بعد حالة التراشق وتبادل الاتهامات التي دارت مؤخرا ما بين القيادات الإعلامية المسئولة على أثر تصريحات وزير الإعلام أسامه هيكل، التي صدرت مؤخرا بشأن الإعلام المصرى.

وأوضح الحزب، في بيان له، أن ذلك يستوجب من مجلس الشيوخ مناقشة هذا الأمر على وجه السرعة ضمانا للتنسيق والتعاون وتكامل الأدوار فيما بينهم، ولرفع أيدى غير المتخصصين ممن يتحكمون في المشهد الإعلامى المصرى.

وكان نواب الحزب في مجلس الشيوخ، قد تقدموا بمشروع للائحة الداخلية لمجلس النواب، من 236 مادة، وهو أول ما تقدم به نواب الحزب لمجلس الشيوخ، إضافة إلى مطالبة المجلس بعقد جلسة استماع لرؤساء الأحزاب، والخبراء، والمنيين، طبقا لاختصاصات مجلس الشيوخ فيما يتعلق بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الرئيسية للمجتمع، وتعميق النظام الديمقراطي، وتوسيع مجالاته، بالقضايا المرتبطة والمتعلقة بالنظام الانتخابي، والتعددية الحزبية، لمناقشة إعادة النظر في قانون الأحزاب، بما يسمح بإندماجات الأحزاب ذات الأيدلوجيات الواحدة مع بعضها البعض، وكذا النظر في دعم الحياة الحزبية، وتلبية للدعوة التي سبق، وأن وجهها الرئيس للأحزاب.

كما دعا الحزب رئيس مجلس الشيوخ، لتشكيل لجنة خاصة لدراسو الظواهر الاجتماعية وتشكيل لجنة خاصة لدراسة الظواهر الاجتماعية والسلوكية من جرائم عنف أسري ومجتمعي تتعلق بسلوكيات وقيم وأخلاقيات المجتمع، ااخروج بتوصيات عاجلة تساهم في الحفاظ على السلام المجتمعي.