"الإصلاح والتنمية" يعلن مواد مشروعه للائحة الداخلية لـ"الشيوخ"

أعلن حزب الإصلاح والتنمية، عن مواد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والذي تقدم به في أول أعماله ومشروعاته التشريعية داخل المجلس، والبالغ عددها 236 مادة، بعد أن تقدم نواب الحزب في المجلس، بمشروع اللائحة إلى اللجنة المختصة لإعدادها، ليكون تحت نظرهم، عند وضع اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنظم أعماله، وكل ما يتعلق بعمل النواب به.

وتتمثل أبرز المواد في المادة السادسة الخاصة برئيس المجلس، والتي منها أن يشترك الرئيس في مناقشة أية مسألة معروضة على المجلس، وفي هذه الحالة يتخلى عن رئاسة الجلسة، ولا يعود إلى مقعد الرئاسة حتى تنتهي المناقشة التي اشترك فيها، والمادة السابعة تنص على أنه لرئيس المجلس دعوة أية لجنة من لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع هام أو عاجل، ويتولى رئاسة اجتماعات اللجان التي يحضرها، فيما نصت المادة الثامنة في الفصل الأول الخاص برئيس المجلس، على أنه لرئيس المجلس أن ينيب أحد الوكيلين أو كليهما في رياسة بعض جلسات المجلس، وإذا غاب الرئيس تولى رئاسة أحد الوكيلين بالتناوب، وفي حالة غيابهما معا عن إحدى الجلسات، يتولى رئاستها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وتكون لرئيس الجلسة في إدارتها الاختصاصات المقررة في هذه اللائحة لرئيس المجلس.

وفيما يخص مواد مكتب المجلس، جاء في المادة 13 من الفصل الثاني، أنه يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء الرئيس أو أي من الوكيلين، في حالة إخلاله بالتزامات منصبه، ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين، أو كليهما كتابة ومسببا إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريرا عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها في مدى توافر الشروط المنصوص عليها في المادة 117 من الدستور، وما قد يبديه الذي قدم في شأنه طلب الإعفاء من تعقيب، ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.

وفيما يلي سائر مواد اللائحة المقدمة من نواب الحزب.

للاطلاع على لائحة الحزب الداخلية اضغط هنا