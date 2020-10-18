في أول أيام أعماله.. نواب الإصلاح والتنمية يتقدمون بمشروع لائحة للشيوخ

تقدم نواب حزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ، المهندس عبد الخالق عياد، والدكتورة سلوى الحداد، وسامح السادات، بمشروع لائحة لمجلس الشيوخ، وتم تسليم نسخة منه إلى الأمانة العامة للمجلس، في اليوم الأول لانطلاق جلسات مجلس الشيوخ.

اللائحة تتكون من ١٣ بابًا من ٢٣٦ مادة

وجاء مشروع اللائحة الداخلية التي قدمها نواب مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، في ثلاثة عشر باباً تضمن الباب الأول أحكامًا عامة، ونظم الباب الثاني أجهزة المجلس الرئيسية "رئيس المجلس ــ مكتب المجلس ــ اللجنة العامة ــ لجنة القيم ــ اللجان النوعية والخاصة والمشتركة"، وجاء البابان الثالث والرابع كي ينظما الدراسات والإقتراحات سواء الاقتراحات بتعديل الدستور أو مشروعات القوانين والخطة والمعاهدات وما يحيله رئيس الجمهورية إلى مجلس الشيوخ من موضوعات.

وتعرض الباب الخامس لنظر البيانات التي تلقي أمام المجلس سواء من رئيس الجمهورية أو أعضاء الحكومة أو غيرهم.

وجاء الباب السادس منظمًا لما يطرحه النواب من طلبات المناقشة العامة، والإقتراحات برغبة، وتناول الباب السابع العلاقة بين غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، كما تناول الباب السابع جلسات المجلس وقراراته.

وتناول الباب الثامن من مشروع اللائحة جلسات المجلس وقراراته وكل ما يتعلق بالجلسات سواء الإفتتاحية أو الجلسات الخاصة أو السرية فضلاً عن تنظيم الكلام في الجلسة وإتخاذ القرارت والتصديق على مضابط الجلسات.

ويتناول الباب التاسع الانتخابات التي يجريها المجلس، كما يتناول الباب العاشر شئون العضوية من واجبات الأعضاء وحصاناتهم والجزاءات التي توقع علي المخالفين منهم وإجراءات الاستقالة وإسقاط العضوية وغيرها من الأحكام ذات الصلة.

كما يتناول الباب الحادي عشر انتهاء العضوية، ويتناول الباب الثاني عشر شئون المجلس، ويتناول الباب الثالث عشر العلاقات البرلمانية الدولية، وأخيرًا يتناول الباب الرابع عشر أحكام متنوعة وختامية.

وأكد النواب على أن اللائحة تضمنت 236 مادة وضعت من خلال أساتذة متخصصون وخبراء بالحزب، بما يتناسب مع طبيعة عمل واختصاصات مجلس الشيوخ 2020، مشيرين إلى أنها بمثابة هدية من نواب الحزب إلى مجلس الشيوخ والناخبين، وإسهاما منهم في إعداد لائحة متوازنة للمجلس تمكنه من أداء عمله بدقة وسهولة.