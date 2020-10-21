عاجل.. الاشتباه في إصابة 5 طلاب بكورونا داخل مدرسة بالمنوفية

أُصيب 5 طلاب بمدرسة سعيد التراس بمدينة "تلا" بمحافظة المنوفية، بارتفاع في درجة الحرارة، خلال تواجدهم في المدرسة صباح اليوم، وأكّدت مصادر أنَّ الطلاب تمّ تحويلهم جميعًا لمستشفى تلا المركزي، لاتخاذ اللازم معهم خاصة مع ارتفاع درجة حرارتهم لأكثر من 38 درجة.

مدير الصحة المدرسية: سيتم غلق الفصل كله 28 يومًا حال ثبوت إصابة طالبين من فصل واحد

وأكّد الدكتور حافظ طعيمة مدير الصحة المدرسية بمدينة "تلا"، أنَّه انتقل صباح اليوم للمدرسة ولا زال متواجدًا بها، موضحًا أنَّ "5 طلاب عانوا صباح اليوم في أثناء تواجدهم في المدرسة من ارتفاع في درجة الحرارة، وتمّ إخطار الصحة المدرسية وبدرونا حضرنا فورًا لمتابعة الموقف داخل المدرسة".

وأضاف "طعيمة"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّ الحالات مجرد حالات اشتباه حتى الآن لم تثبت إصابتها ولا زالوا يخضعون للكشوفات والمتابعة بمستشفى تلا المركزي، مشددًا على أنَّه إن ثبت إصابة اثنين من الطلاب في فصل واحد سيتمّ إغلاق الفصل لمدة 28 يومًا وفق البروتوكول المتبع مع المدارس.

فيما أكّد مصدر بمديرية التربية والتعليم بمدينة "تلا"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنَّه تمّ استدعاء أولياء أمور الطلاب لإخطارهم بالاشباه في إصابة أبناءهم بفيروس كورونا المستجد لأخذ احتياطاتهم والاطمئنان على ذويهم، مؤكّدًا أنَّه تمّ متابعة كل الطلاب والاطمئنان على سلامتهم، نافيًا شائعة اتخاذ قرار بإغلاق المدرسة.