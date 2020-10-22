بعد ساعات.. 8 معلومات عن تعامد الشمس على "رمسيس الثاني" بأبو سمبل

قبل ساعات قليلة من انطلاق ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني بمعبده بمدينة أبو سمبل السياحية والتي تبعد مسافة 280 كيلو متر جنوب محافظة أسوان، والتى تبدأ مع شروق الشمس صباح غداً الخميس 22 أكتوبر الجاري ولمدة 20 دقيقة.

تقدم "الوطن" بعض المعلومات الهامة عن هذه الظاهرة الفريدة:

- ظاهرة تعامد الشمس علي وجه الملك رمسيس الثاني تعد ظاهرة فريدة من نوعها حيث يبلغ عمرها 33 قرناً من الزمان.

- "تعامد الشمس" على وجه رمسيس تجسد التقدم العلمي الذي توصل له القدماء المصريين خاصة في علم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير والدليل على ذلك الآثار والمباني العريقة التي شيدوها في كل مكان.

- الظاهرة تؤكد أن هذه الآثار كانت شاهدة على الحضارة العريقة التي خلدها المصري القديم في هذه البقعة الخالدة من العالم.

- ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس تستمر لقرابة الـ 20 دقيقة .

- تتم الظاهرة مرتين خلال العام إحداهما يوم 22 أكتوبر احتفالا بموسم الفيضان والزراعة ، والأخرى يوم 22 فبراير احتفالا ببدء موسم الحصاد.

- تحدث الظاهرة بتعامد شعاع الشمس على تمثال الملك رمسيس الثاني وتماثيل ( أمون ورع حور وبيتاح ) التي قدسها المصري القديم.

- تخترق أشعة الشمس صالات معبد رمسيس الثاني التي ترتفع بطول 60 مترا داخل قدس الأقداس، كما أن تلك الظاهرة والمعجزة الفلكية كانت لفكر واعتقاد لوجود علاقة بين الملك رمسيس الثاني ورع.

- في ليلة تعامد الشمس يتم تقديم عرض الصوت والضوء على معبدي "رمسيس الثاني ونفرتاري"، والذي يحكي في سرد تاريخي فترة حكم الملك رمسيس لمصر، ويضم العرض إضاءة مبهرة لواجهة المعبد وعرض موسيقي ، بجانب إسقاطات ضوئية على واجهات المعبد الكبيرة والصغيرة توضح تاريخها وذلك بتسع لغات.

وتستمر في محافظة أسوان، اليوم فعاليات المهرجان الفني للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني، والذي تنظمه المحافظة، بالتعاون مع هيئة قصور الثقافة، تحت رعاية وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، ومحافظ أسوان، اللواء أشرف عطية.

وانطلقت فعاليات المهرجان مساء الاثنين الماضي، على المسرح الصيفى بكورنيش النيل في أسوان، بحضور أحمد الشافعي، رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة، وصالح فتحي، رئيس الإدارة المركزية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ومحمد إدريس، رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ونجوى سيد أحمد، مدير عام فرع ثقافة أسوان، وقدمت الحفل المذيعة ريهام شكل.

وقالت مدير عام فرع ثقافة أسوان، في تصريحات لها عقب افتتاح المهرجان، إن الاحتفالات بظاهرة تعامد الشمس هذا العام، والتى تستمر حتى يوم 21 أكتوبر، يشارك فيها عدد من الفرق الفنية من محافظة أسوان وغيرها من محافظات الصعيد منها فرقة أسوان للفنون الشعبية، وتوشكى للفنون التلقائية، والأقصر للفنون الشعبية، وبني سويف للفنون الشعبية.

وأضافت "نجوى سيد أحمد" أن العروض الفنية للفرق المشاركة تُقام على المسرح الصيفى المكشوف بأسوان، ومسرح قصر ثقافة كوم امبو، ومشرح قصر ثقافة "حسن فخر الدين" بنصر النوبة، وقصر ثقافة "الرديسية"، وقصر ثقافة "السباعية"، وبيت ثقافة "كلابشة"، إضافة إلى مسرح مكتبة الطفل والشباب في دراو.

ونشرت "الوطن" أجندة العروض الفنية التي يتضمنها المهرجان، وتستمر حتى مساء اليوم بتقديم عروض لفرق الفنون الشعبية المختلفة، حيث يشهد مسرح قصر ثقافة كوم امبو عروضاً لفرقتي الأقصر للفنون الشعبية، وتوشكى للفنون التلقائية، وتقدم فرقتا أسوان والأقصر للفنون الشعبية عروضهما على مسرح قصر ثقافة "حسن فخر الدين" بنصر النوبة، اليوم الأربعاء، فضلاً عن عدة عروض أخرى على مسارح قصر ثقافة "الرديسية" و"السباعية" و"كلابشة" ومكتبة الطفل والشباب بدراو، حيث تبدأ العروض في توقيت متزامن، اعتباراً من السابعة مساءً.

وتُعد ظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني إحدى الظواهر الفريدة من نوعها، حيث يبلغ عمرها 33 قرناً من الزمان، وتجسد التقدم العلمي الذي توصل إليه قدماء المصريين، خاصةً في علوم الفلك والنحت والتخطيط والهندسة والتصوير.