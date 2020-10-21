القبض على صاحب موقع إلكتروني غير مرخص يبث مواد تعليمية بالتجمع الخامس

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم التهرب الضريبى .. قد أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم قيام (أحد الأشخاص، مقيم بالقاهرة) بإنشاء وإدارة موقع إلكترونى بأحد العقارات الكائنة بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة، وحيازته معدات وأجهزة للتصوير والبث عبر شبكة الإنترنت بدون ترخيص من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، وكذا قيامه ببث وعرض مواد تعليمية مملوكة للجهات الرسمية المختصة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة والجهات المعنية تم إستهداف المقر المشار إليه، وأمكن ضبط (شخصين من المسئولين) وكذا تم ضبط الآتى :-

كاميرا تصوير فيديو بالحامل الخاص بها.

عدد 3 كيسة كمبيوتر.

5 هارد ديسك.

فلاش ميمورى تحتوى على المواد التعليمية المصورة وبرامج تشغيل عبر الإنترنت وبيانات الطلبة المسجلين بالمركز والأوراق والمستندات ودفاتر تحصيل وإستمارات تسجيل.

· تم إتخاذ الإجراءات القانونية.