ضبط 6 منشآت طبية خاصة بدون ترخيص في الشرقية

شنت إدارة العلاج الحر، بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي، بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومفتشي الإدارة الصحية ببلبيس، حملة للتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة بلبيس.

أسفرت الحملة عن ضبط 6 عيادات طبية خاصة، تعمل بدون ترخيص، وتم ضبط عدد من الأدوية المستوردة غير مصرح بتداولها، وكمية من الأدوية بدون فواتير، وأدوية جدول ثالث مخدرات، بهذه العيادات.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات، بمركز شرطة بلبيس.