للمرة الثالثة.. تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء بالمنيا

أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قرارًا بإعادة تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة في عدد من المناطق بالمراكز، للاستخدام السكني فقط، وفقا لما انتهت إليه اللجان المُشكلة بقراري المحافظ رقم 365 لسنة 2019، و549 لسنة 2020، وبعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بجلسته الأخيرة.

وأكد "القاضي" أن تخفيض أسعار مقابل التصالح، هو الثالث على التوالي؛ إذ أصدرت المحافظة، في 5 أغسطس الماضي، قرارها الأول بتخفيض الأسعار، والثاني بتاريخ 22 سبتمبر المنصرم.

وأضاف المحافظ، أنه اتخذ قرار التخفيض للمرة الثالثة، استجابة لطلبات الأهالي، وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدًا أن هذا القرار سيسري على المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح، خلال الفترة الماضية، وقاموا بسداد جدية التصالح.

وناشد المحافظ، المواطنين من أبناء المحافظة بسرعة التقدم للتصالح علي مخالفات البناء، قبل انتهاء المدة المحدد لها، نهاية أكتوبر الجاري، مؤكدا أن قانون التصالح في مخالفات البناء، يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين، لتوفيق أوضاعها قانونيًا بالتصالح.