للمرة الثالثة.. تخفيض سعر متر التصالح في مخالفات البناء بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
02:12 م | الأربعاء 21 أكتوبر 2020
اسعار التصالح في المنيا
أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قرارًا بإعادة تحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها بنطاق المحافظة في عدد من المناطق بالمراكز، للاستخدام السكني فقط، وفقا لما انتهت إليه اللجان المُشكلة بقراري المحافظ رقم 365 لسنة 2019، و549 لسنة 2020، وبعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بجلسته الأخيرة.
وأكد "القاضي" أن تخفيض أسعار مقابل التصالح، هو الثالث على التوالي؛ إذ أصدرت المحافظة، في 5 أغسطس الماضي، قرارها الأول بتخفيض الأسعار، والثاني بتاريخ 22 سبتمبر المنصرم.
وأضاف المحافظ، أنه اتخذ قرار التخفيض للمرة الثالثة، استجابة لطلبات الأهالي، وضمن توجيهات القيادة السياسية بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مؤكدًا أن هذا القرار سيسري على المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح، خلال الفترة الماضية، وقاموا بسداد جدية التصالح.
وناشد المحافظ، المواطنين من أبناء المحافظة بسرعة التقدم للتصالح علي مخالفات البناء، قبل انتهاء المدة المحدد لها، نهاية أكتوبر الجاري، مؤكدا أن قانون التصالح في مخالفات البناء، يعد فرصة حقيقية لجميع المخالفين، لتوفيق أوضاعها قانونيًا بالتصالح.