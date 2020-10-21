المشدد 10 سنوات لسائق هتك عرض طالبة صيدلة في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائق متهم بـ"هتك عرض" طالبة بكلية الصيدلة، حضورياً بالسجن المشدد لمدة 10سنوات.

وقررت المحكمة، في جلستها برئاسة المستشار سيلمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان حافظ، وأحمد حنفى محمود، وأمانة سر أمجد سمير جرجس، قبول الدعوى المدنية وإحالتها للمحكمة المختصة.

تعود أحداث الواقعة إلى منتصف شهر يونيو من العام الماضي، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من أسرة طالبة بكلية الصيدله بجامعة المنيا، تدعى "غ. م. م."، 24 سنة، باتهام "خالد ف. ك."، 37 سنة، سائق، بـ"هتك عرض" الطالبة، بعد استدراجها إلى منطقة نائية، بعد استقلالها سيارة أجرة "ميكروباص"، قيادة المتهم، بينما كانت في طريقها من المنيا إلى مركز العدوة.

وجاء في البلاغ أن المتهم "هتك عرض" المجني عليها بالقوة، بملامسة مواطن عفتها رغماً عنها، ودافعت عن نفسها، في محاولة لمقاومته، مما أثار حفيظته، فقام بالتعدي عليها بالضرب المبرح بالأيدى، متسبباً فى إحداث عدة إصابات بأنحاء متفرقة من الجسم، تنوعت بين كدمات وسحجات بالوجه والأنف والصدر والبطن والظهر والأذن اليسرى.

وأكدت تحريات المباحث الجنائية صحة الواقعة، وبعد العرض على النيابة العامة، أمر المستشار أبو الوفا عيسى، المحامى العام الأول لنيابات شمال المنيا، بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، بتهمة هتك العرض والتحرش بطالبة وإحداث إصابتها، لتصدر المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.