وحدات صناعية بنظام الإيجار والتمليك في المنيا وشرط واحد للحصول عليها

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمنيا، عن فتح باب التقدم للحصول على وحدة صناعية بنظام الإيجار أو التمليك بالمجمع الصناعي بالمطاهرة، والذي يضم 68 وحدة.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن هذا يأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي.

وأوضح المحافظ، أن من يريد الحصول على وحدة صناعية، يسحب كراسة الشروط، اعتبارا من 13 أكتوبر، حتى 2 نوفمبر 2020، من فرع الجهاز بالمنيا، أو من فرع الهيئة بالمنطقة الصناعية، وسيقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة، بتسهيل التمويل للعملاء المتقدمين، طبقا لشروط الجهاز المعلنة واحتياجات المشروع.

وكان محافظ المنيا، قرر في وقت سابق تشكيل لجنة لفحص وحصر المصانع بالمنطقة الصناعية، وتحديد المصانع التي تعمل أو المتوقفة، بالإضافة إلى حصر قطع الأراضي المتاحة الموجودة في المنطقة الصناعية، لطرحها أمام المستثمرين.

وقال اللواء أسامة القاضي، إن المنيا جادة وحاسمة في ملف تشجيع الاستثمار، مشيرا إلى أنها لن تتوان عن تذليل العقبات كافة، التي تواجه المستثمرين في المنطقة الصناعية.

وأكد المحافظ، حرصه الشديد على مناقشة وحل مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال كافة بالمحافظة، بهدف توفير فرص عمل للشباب، من خلال دعم تلك المشروعات الاستثمارية الكبرى، التي تساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، مشيرا إلى التزام الحكومة بتقديم المساندة الكاملة لكافة المستثمرين، وتهيئة مناخ الأعمال وتطوير التشريعات اللازمة لتنمية وزيادة الاستثمارات، وتحسين مستوى دخل الفرد، ودفع عجلة العمل لإحداث التنمية المنشودة في القطاعات كافة.

ووجه "القاضي" بدراسة تعديل البروتوكول مع شركة المياه، الخاص بتولي الشركة إدارة محطة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنطقة الصناعية بالمنيا.

كما كلف المحافظ، مجلس إدارة المنطقة الصناعية، بدراسة تركيب كبائن للاتصالات، من خلال التنسيق مع الشركة.