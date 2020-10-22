بعد "لوردينا".. هؤلاء أثرن الجدل على سوشيال ميديا بـ"رقصهن"

أثارت الراقصة لوردينا، جدلاً واسعاً على مدار الساعات الماضية، بعد ظهورها في مقطع مصور، ترقص على نغمات مهرجان "إخواتي"، داخل أحد صالونات التجميل.

وحظيت السيدة بإعجاب كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ اعتقد البعض أنها راقصة محترفة، فضلًا عن قدرتها على صنع حالة من البهجة في المكان، حسب قول البعض.

ولم تكن "لوردينا" الراقصة الأولي التي تثير جدلاً علي السوشيال ميديا، فقد أثارت العديد من الراقصات الاجنبية الجدل في مصر، تستعرضهن السطور التالية:

- صافيناز

أبهرت جمهورها بأدائها الاستعراضي، وكانت تعمل في البداية راقصة باليه، ثم اتجهت للرقص الشرقي بسبب حبها للأغاني العربية.

وظهرت في بعض الأغاني المصورة التي كانت تنتجها قناة "دلع"، لكنها حازت على شهرة غير عادية بعد ظهورها وهى ترقص في أغنية فيلم "القشاش"، والذي عرض تزامنًا مع عيد الأضحى في عام 2013.

- جوهرة

تعتبر من أهم الراقصات التي تثير الجدل باستمرار، فمنذ وصولها إلى مصر قادمة من روسيا نهاية شهر يناير في عام 2018، ولم تتوقف الراقصة جوهرة عن إثارة الجدل بين الحين والآخر.

- آلاكوشنير

عشقت الرقص واهتمت به منذ طفولتها، وترجع شهرتها الكبيرة إلى وصولوها لنهائيات البرنامج العالمي الشهير في نسخته الأوكرانية (Ukraine gots Talent).

وتألقت في البرنامج اللبناني الشهير "هزي يا نواعم"، واحترفت الرقص الشرقي وامتهنته، فأمست تشارك بكثير من المناسبات والأحداث المصرية التي تختص بالرقص الشرقي.

- أناستازيا

راقصة أوكرانية، أثارت الجدل بمجرد ظهورها علي السوشيال ميديا، ففضلت أن تكون فنانة شاملة سواء بالغناء أو بالرقص أو بالتمثيل.