25 سنة من الغناء.. أحلام تحتفل باليوبيل الفضي: جمهوري آمن بموهبتي

احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام، بإصدار أول ألبوم غنائي لها قبل 25 عامًا، والذي حمل اسم "أحبلك موت"؛ إذ وجهت الشكر لجمهورها الذي دعمها طوال هذه السنوات.

وكتبت "أحلام" عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "حدث في مثل هذا اليوم.. صدور أول ألبوم غنائي يوم 12 أكتوبر 1995، واليوم ولله الحمد أكمل 25 سنة ويوبيل فضي".

وأضافت أحلام: "أشكر الله أولا ثم الشكر لبلادي الإمارات.. على دعمها لمسيرتي ومن ثم لأهلي، وزوجي ودعمه المستمر لي، كل من دعمني وشجعني من شعراء وملحنين وموسيقيين وجمهور آمن بموهبتي".

#حدث_في_مثل_هذا_اليوم صدور اول البوم غنائي #١٢_١٠_١٩٩٥ واليوم ولله الحمد اكمل ٢٥سنه و يوبيل فضي أشكر الله اولاً ثم الشكر لبلادي #الامارات على دعمها لمسيرتي ومن ثم لاهلي وزوجي ودعمه المستمر لي كل من دعمني وشجعني من شعراء وملحنين وموسيقيين وجمهور آمن بموهبتي #احلام #احبك_موت pic.twitter.com/f55qDLdt1b — A H L A M (@AhlamAlShamsi) October 12, 2020

وخضعت المطربة الإماراتية أحلام، مؤخرًا، للجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، ضمن حملة وزارة الصحة الإماراتية لمواجهة الفيروس، والحد من انتشاره في الدولة، لتصبح أول فنانة عربية تخضع لتجربة للقاح.

ونشرت أحلام، مقطع فيديو عبر حسابها الخاص بـ"تويتر"، معلقة: "إيمانا مني وتقديرا للجهود المبذولة في بلادي الامارات وقيادتها الرشيدة، وانطلاقا من الواجب الوطني وثقتي الكبيرة بالقطاع الطبي الإماراتي، والرغبة مني في المساهمة في انتهاء هذه الجائحة، قررت أخذ التطعيم الخاص بفيروس كورونا المستجد، الذي أصبح متاحا لتجربة مدى تأثيره في مقاومة الفيروس المنتشر".