تخفيض قيمة التصالح وتحصيل مليار و5 ملايين جنيه بالقليوبية

شهدت المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية ومنافذ تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء بالقليوبية، إقبالا متزايدا من قبل المتقدمين للتصالح، عقب الإعلان الرسمى لقرار المحافظ عبدالحميد الهجان، بتخفيض أسعار التصالح للمرة الثالثة، بنسبة تبدأ من 33% حتى 55% عند الدفع الفوري، والتي تم تحديدها حسب المنطقة والمدينة.

ففي مدن طوخ وقها وشبين القناطر والخانكة والخصوص جرى تقسيمها كالآتي:

المباني السكنية الـ4 أدوار فأقل، أصبحت قيمة المتر بـ105 جنيه، والـ6 أدوار أصبحت قيمة المتر بـ120 جنيه، والأكثر من 6 أدوار 180 جنيه للمتر، والتجاري 540 جنيه، والإداري بـ270 جنيه، والصناعي 135 جنيه، وفى مدن كفر شكر وقليوب والقناطر الخيرية، فالسكني الـ4 أدوار فأقل أصبحت قيمة المتر بـ140 جنيه، والـ6 أدوار فأقل بـ160 جنيه للمتر، والأعلى من 6 أدوار 225 جنيه للمتر والتجاري 720 جنيه للمتر والإداري بـ360 جنيه والصناعي 180 جنيه.

أما شبرا الخيمة المبنى السكني الـ4 أدوار فأقل أصبحت قيمة المتر 175 جنيه، والـ6 أدوار فأقل 200 جنيه، والأكثر من 6 أدوار يصبح سعر المتر 315 جنيه، والتجاري 900 جنيه والإداري 450 جنيه، والصناعي 225 جنيه.

وفى العاصمة بنها، تقرر للمبانى الـ4 أدوار فأقل 210 جنيه للمتر، والـ6 أدوار فأقل 240 جنيه، وأكثر من 6 أدوار 360 جنيه والتجاري 1080 جنيه، والإداري 540جنيه، والصناعي 270 جنيه

فيما أعلن المحافظ، أن إجمالى عدد الطلبات التى تقدم بها أصحابها للتصالح على مخالفات البناء بلغ 179 ألف طلب وتم تحصيل مايقرب من مليار و5 ملايين جنيه من رسوم الفحص ونسبة الـ25% من جدية التصالح.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات القروية ومجالس المدن والأحياء والمراكز التكنولوجية بتكثيف العمل وانضباط الموظفين وعدم منحهم اجازات خلال تلك الفترة المتبقية لتلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء.