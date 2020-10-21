الرئيس القبرصي: يجب اتخاذ إجراءات حازمة ضد الدول الداعمة للإرهاب

قال نيكوس أناستاسيادس، الرئيس القبرصي، إنه كان هناك اجتماع في القاهرة جمع قادة الدول الثلاث "اليونان، قبرص، ومصر"، وأيضا جمع وزراء خارجية الدول الثلاث في القاهرة، موضحا أنه كان هناك إطارا تجهيزيا لقمة اليوم، وتتضمن إجراءات محددة ضد من يدعمون المنظمات الإرهابية بالمال، السلاح، والمقاتلين.

وأضاف أناستاسيادس، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة القبرصية اليونانية المصرية: "الإرهاب يشغلنا والذي يخص الأسباب التي تؤدي إلى ظهور تدفقات من اللاجئين والمهاجرين مع الأخذ في الاعتبار التطورات الاقتصادية، الاجتماعية، وأيضا الآثار التي تترتب عليها مع الأخذ في الاعتبار أن طريق شرق البحر المتوسط هو أنشط طريق للهجرة إلى أوروبا، وفي هذا الاتجاه فإننا نشير ونؤكد على مدى أهمية الدور الذي تقوم به مصر لمواجهة تدفقات المهاجرين، وتتكلف الكثير من التكاليف للدفاع ومكافحة النشاط الذي يقوم به مهربي المهاجرين، وأيضا من يقومون بتهريب اللاجئين".

وتابع، أنه في ذات الوقت تم الاعتراف بالإنجازات ذات العلاقة التي حدثت في مصر من خلال تبني إستراتيجيات وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وهناك موضوع آخر قد شغلنا وهو ذات أهمية وهو الحفاظ وحماية التراث الثقافي للبلاد "بلاد البحر المتوسط والشرق الأوسط"، مع التأكيد على إصرارنا للمواجهة بشكل حاسم لموضوع الحماية الخاصة بالتراث الثقافي.