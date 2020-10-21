الرئيس القبرصي: ممارسات تركيا تزيد التوتر في شرق المتوسط

قال نيكوس اناستاسيادس الرئيس القبرصي، إنه وللأسف في الوقت الذي نلاحظ فيه عدد من أشكال التعاون والنشاطات التي تهدف إلى إرثاء السلام والاستقرار والأمن في شرق البحر المتوسط إلا أن تركيا من خلال عدد من الممارسات غير القانونية تؤدي إلى تدهور الوضع وزيادة التوتر وتقويد الاستقرار الإقليمي بالغزو والتدخل في سوريا، وإرسال مرتزقة إلى ليبيا، وانتهاك الحقوق السيادية للحدود البحرية في البحر المتوسط.

وأضاف اناستاسيادس، خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة القبرصية اليونانية المصرية، أننا ندين بشكل قاطع الممارسات غير القانونية التي تمت في أغسطس بدعوة تركيا أن تحترم قرارات 550 و789 لمجلس الأمن باحترام هذه المنطقة التي تعد من أهم النقاط لحل القضية القبرصية.

وتابع، أن الممارسات وأفعال التنقيب غير الشرعية والمسح الزلزالي الذي يتم في مناطق بحرية والذي تم ترسيم حدود لها وفقا للقانون الدولي بين الجمهورية القبرصية ومصر من خلال اتفاق تم التوقيع عليه في عام 2003، وأيضا محاولة إجراء بحوث زلزالية غير قانونية في الجرف القاري لليونان وأيضا الانتهاكات المستمرة في المجال الوطني اليوناني وفي بحر إيجة في المياه الإقليمية اليونانية.

واستطرد، أنه تم التوقيع أيضا على مذكرات تفاهم غير شرعية باطلة قانونيا لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط وهي مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها بين تركيا والسيد فايز السراج، وفي ذات الوقت أكدنا على أهمية احترام السيادة والحقوق السيادية لكل دولة في الحدود البحرية وليس من خلال تفسير ولكن من خلال لوائح القانون الدولي ووفقا لما تنص عليه اتفاقية قانون البحار للأمم المتحدة بدعوة تركيا أن تتوقف بشكل نهائي السابقة المشار إليها.